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​Скончался председатель Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий

В Сургуте умер Павел Акимов

​Скончался председатель Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий
siapress.ru

27 ноября умер Павел Акимов — председатель Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий, «Наша память».

Павел Александрович родился 12 августа 1945 г. в поселке Орехово Покурского сельсовета Сургутского района в семье спецпереселенцев. Его родители в начале 1930-х гг. были сосланы по классовому признаку с юга Тюменской области в Сургутский район.

В 2003 году Акимова избрали председателем Совета Сургутской городской общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий, «Наша память».

«Именно по инициативе Павла Александровича в Сургуте решили возвести мемориал в память тех людей, которых в 30-е годы прошлого века сослали в Сургут и Сургутский район, — пишет городская администрация. — На протяжении 15 лет члены общественной организации под руководством Акимова П.А. осуществляли активную деятельность по созданию памятника. В 2018 году, накануне 30 октября, Дня памяти жертв политических репрессий, долгожданный монумент «Жертвам политических репрессий» был открыт».


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28 ноября в 12:14, просмотров: 2819, комментариев: 0
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