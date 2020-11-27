Медперсонал аэропорта Сургута сообщил о попытке взятки в следственные органы

Бортпроводник авиакомпании «Победа» для допуска к полету попытался дать взятку врачу здравпункта аэропорта Сургута. Инцидент случился в октябре этого года — сейчас же медик обратился в Сургутский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления с соответствующим заявлением. Об этом говорится на официальном сайте аэропорта.

Напомним, что 4 октября в здравпункт прибыл экипаж авиакомпании «Победа», который должен был делать рейс из Сургута в Махачкалу. При осмотре у одного бортпроводника выявили признаки алкогольного опьянения — и его решено было не допускать к полету. При этом он не придумал ничего лучше, как предложить медику взятку — 20 тысяч рублей. Отметим, что в здравпункте ведется видеонаблюдение — но этот факт не остановил несостоявшегося взяткодателя.

В АО «Аэропорт Сургут» отмечают, что это не первый случай, когда членов экипажа «Победы» не выпускают на рейс из-за опьянения. Не везет почему-то именно Махачкале: предыдущий инцидент — в 2018 году — также был связан именно с этим направлением. Тогда пьяными оказались пилоты.

Заметим, что «Победа» в последнее время часто попадает в скандалы. Буквально накануне появились сообщения, что Минтранс порекомендовал уволить главу авиакомпании за полет одного из самолетов, во время которого пилоты нарисовали следом радара фаллический символ поддержки российскому футболисту Артему Дзюбе.

Скрин: flightradar.com

В Росавиации ранее заявляли, что такой поступок говорит о ненадлежащем внимании компании к авиационной безопасности пассажиров.