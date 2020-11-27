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​Пьяный бортпроводник «Победы» попытался дать взятку медику аэропорта Сургута

Медперсонал аэропорта Сургута сообщил о попытке взятки в следственные органы

​Пьяный бортпроводник «Победы» попытался дать взятку медику аэропорта Сургута
Фото: twitter.com/airport_Surgut

Бортпроводник авиакомпании «Победа» для допуска к полету попытался дать взятку врачу здравпункта аэропорта Сургута. Инцидент случился в октябре этого года — сейчас же медик обратился в Сургутский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления с соответствующим заявлением. Об этом говорится на официальном сайте аэропорта.

Напомним, что 4 октября в здравпункт прибыл экипаж авиакомпании «Победа», который должен был делать рейс из Сургута в Махачкалу. При осмотре у одного бортпроводника выявили признаки алкогольного опьянения — и его решено было не допускать к полету. При этом он не придумал ничего лучше, как предложить медику взятку — 20 тысяч рублей. Отметим, что в здравпункте ведется видеонаблюдение — но этот факт не остановил несостоявшегося взяткодателя.

В АО «Аэропорт Сургут» отмечают, что это не первый случай, когда членов экипажа «Победы» не выпускают на рейс из-за опьянения. Не везет почему-то именно Махачкале: предыдущий инцидент — в 2018 году — также был связан именно с этим направлением. Тогда пьяными оказались пилоты.

Заметим, что «Победа» в последнее время часто попадает в скандалы. Буквально накануне появились сообщения, что Минтранс порекомендовал уволить главу авиакомпании за полет одного из самолетов, во время которого пилоты нарисовали следом радара фаллический символ поддержки российскому футболисту Артему Дзюбе.

Скрин: flightradar.com

В Росавиации ранее заявляли, что такой поступок говорит о ненадлежащем внимании компании к авиационной безопасности пассажиров.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 430, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 18:01
Ну теперь понятно откуда взялись виражи над аэропортом Нефтекамска, которые выдали за член в поддержку Дзюбы – пилоты «Победы» были мертвецки пьяны и не могли попасть в посадочную полосу.

Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:07
Ну, прям сразу в следственные органы. Какой здесь состав преступления? Какой ущерб он нанёс государству? А если он трезвый бы прошёл медосмотр, а на борту при раздаче принял алкоголя в бизнес-классе несколько промилле. Отдать его суд экипажу, отстранив от обслуживания, а там решат лишить премии или выгнать за ворота авиакомпании. Факт, что медперсонал чист, как стёклышко, перед законом оказался, радует. Другое дело если пилот под «мухой» здесь безопасность пассажиров на кону, тогда и органы. Хотя пьянству на воздушном и не воздушном транспорте в любом случае -бой!
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:53
Банзай.
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