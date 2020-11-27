Причиной перекрытия Югорского моста стали учения. Но чьи – неизвестно

Днем в пятницу, 27 ноября, Югорский мост через Обь в районе Сургута был перекрыт на час из-за обмотанной скотчем коробки с надписью «Учебная». Однако, кто проводил тренировку – неизвестно.

Как удалось выяснить корреспонденту siapress.ru, экстренные службы прибыли на вызов об обнаруженном подозрительном предмете на автомобильном мосту в районе полудня. Там собрались все – полицейские, росгвардейцы, кинологи с собаками, спасатели. Коробка не вызвала подозрений у четвероногого блюстителя порядка.

«Это действительно были учения, но чьи – мы не знаем», – сказал представитель одного из силовых ведомств.

Оказалось, что о планируемых учениях не были предупреждены ни в УМВД, ни в Росгвардии, ни в ГУ МЧС. И даже в региональном управлении ФСБ о них ничего не знали.

Мы попытались выяснить подробности в КУ «Управлении автомобильных дорог», однако до директора сургутского филиала дозвониться не удалось, а его зам отказался давать комментарий по телефону.

В уральском филиале Агентства автомобильного транспорта нас заверили, что к учениям не имеют отношения. «Нет. Нет-нет», – ответил директор филиала Виктор Андреев на соответствующий вопрос в телефонном разговоре с корреспондентом.

Отметим, что ситуация разрешилась благополучно – автомобилисты разъехались, пробки на мосту в данный момент нет.