В этом году в новую семью в Сургуте нашли 32 ребенка

В 2020 году сургутяне усыновили 32 ребенка. Стоит отметить, что годом ранее папу и маму обрели практически вдвое больше малышей – 52. Учитывая, что в этом году даже самих новых ячеек общества было создано на 18 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-го – 2486 браков против 3032, то цифры вполне себя оправдывают.

Кроме того, как ранее писал siapress.ru в Югре последние три года снижается статистика по деторождению, но мальчиков по-прежнему на свет появляется больше. Эти данные подтвердила начальник сургутского управления ЗАГС Татьяна Макарова.