В Сургуте инвестор отказался от исполнения обязательств по обустройству парка в районе набережной Оби

Благоустройство парка в районе Черного мыса сдвигается на неопределенный срок. В администрации Сургута рассказали, что ранее определившийся концессионер отказался от исполнения работ: «Концессионер отказался от своих обязательств в виду финансового состояния. Эту концессию мы будем разыгрывать снова в следующем году», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Юрий Валгушкин. Эту информацию корреспонденту siapress.ruподтвердил руководитель компании-инвестора Василий Птицын, сославшись на последствия пандемии.

Напомним, неделю назад на комитете думы Сургута по бюджету анонсировали заключение концессионных соглашений по семи объектам в 2021 году. В этом числе был и парк в районе набережной.