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​По второму кругу: власти Сургута ищут нового концессионера для реновации парка в районе Черного мыса

В Сургуте инвестор отказался от исполнения обязательств по обустройству парка в районе набережной Оби

​По второму кругу: власти Сургута ищут нового концессионера для реновации парка в районе Черного мыса
Фото: администрация Сургута

Благоустройство парка в районе Черного мыса сдвигается на неопределенный срок. В администрации Сургута рассказали, что ранее определившийся концессионер отказался от исполнения работ: «Концессионер отказался от своих обязательств в виду финансового состояния. Эту концессию мы будем разыгрывать снова в следующем году», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Юрий Валгушкин. Эту информацию корреспонденту siapress.ruподтвердил руководитель компании-инвестора Василий Птицын, сославшись на последствия пандемии.

Напомним, неделю назад на комитете думы Сургута по бюджету анонсировали заключение концессионных соглашений по семи объектам в 2021 году. В этом числе был и парк в районе набережной.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 304, комментариев: 6
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:08
А вот в этом случае двумя руками «За» концессию по восстановлению Сургутского рыбокомбинат, пардон, хоть парка на месте рыбокомбината. Но лучше концессия по возрождению рыбоконсервной промышленности Сургута.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:15
Да рыба то хоть осталась в Оби для вылова в промышленных масштабах?

А вот рыбокомбинат для разведения осетра нормально было бы.
Сергей Б
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Сегодня в 14:16
Риба, риба, живая риба.
Сергей Б
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Сегодня в 14:17
Вместо парка.
Альберт Леонов
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Сегодня в 14:32
Аура не та. Атмосфера не подходящая. Завод был эвакуирован с Одессы, Лаврентий Павлович руку приложил...
Alkonowa1ow Альберт Леонов
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Сегодня в 15:56
Да. Лаврентий Павлович и Алексей Николаевич Косыгин вот смогли эвакуировать Одесскую рыбоконсервную фабрику в далекий Сургут, в котором уже в 1942 году, где не было железной дороги и, где на 500 км была тайга и болота и в котором началось производство рыбных консервов для фронта из местных рыбных ресурсов. А они были богатейшие. Просто богатейшие! А сейчас для воспроизводства базы промышленной рыбодобычи необходимы ихтиологическая концессия. А опыт восполнения рыбных запасов и специалисты есть. Например в Тобольске были два учебных заведения для рыбной промышленности: Тобольский с 30-х годов функционирует рыбопромышленный техникум и Тобольское мореходное училище. Сейчас их объединили. В рыбопромышленном техникуме выпускали специалистов-ихтиологов по разведению и пополнению рыбных запасов. А мореходка готовила штурманов и судоводителей для морского рыбного флота. Кстати Тобольское мореходное училище и сейчас функционирует, как филиал Дальневосточного рыбопромыслового вуза. А тут концессия на парк, вместо производства рыбных консервов. Смешно даже как-то. Да организуйте субботник чиновников Администрации города и будет парк, а деньги можно отдать детям. А аура стала не та, когда призрак Чубайса появился на Сургутском Рыбокомбинате. Как-то так.
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