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​Сургутский район становится территорией ЗОЖ

Больше половины населения Сургутского района занимается спортом — власти тягу к ЗОЖ поддерживают

​Сургутский район становится территорией ЗОЖ
Фото: vestniksr.ru

Более половины всех жителей Сургутского района так или иначе занимается спортом — таковы впечатляющие результаты работы по популяризации здорового образа жизни, которую ведут в муниципалитете.

Дело, однако, не в лозунгах, которые мотивируют население активно заниматься физкультурой. Даже при большом желании серьезных достижений при отсутствии необходимых спортивных объектов ждать не приходится. Поэтому в течение нескольких лет муниципалитет следует курсом строительства новых спортсооружений в разных поселениях района.

Так, только за три последних года здесь «выросло» более 20 новых объектов. В их числе, например, универсальный спортивный зал в Угуте, центр спортивных единоборств в Солнечном, объекты в Федоровском, Лянторе, Ульт-Ягуне, Угуте, Лямина, Сытомино и в других поселениях. К занавесу этого года планируется к открытию масштабный досуговый центр с киберареной в Барсово: по словам заместителя главы Сургутского района Юлии Марковой, он, кстати, будет выполнять не только спортивные функции, поскольку рассчитан также на проведение концертных и прочих творческих мероприятий. Зал здесь — трансформер: если собрать несколько рядов кресел зрительного зала, он превратится в арену для соревнований по компьютерному спорту. Жители Барсово отмечают уникальность объекта: киберарены в округе больше ни у кого нет.

Работа приносит плоды: «Доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, превышает 50 процентов, — комментирует заместитель начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Сергей Тирон. — Эти новые объекты, во-первых, удовлетворяют потребности жителей, заказ самих жителей и, во-вторых, привлекают новых жителей к занятию физической культурой и спортом».

Заметим, кстати, что 50-процентный уровень обеспеченности жителей района спортивными объектами — это целевой показатель 2024 года: в администрации муниципалитета не без гордости отмечают, что этот рубеж пройден и впереди новые задачи. Теперь на 2024 год поставлена новая отметка: 61 процент увлеченного спортом населения. В соответствии с задачей строятся планы на создание новых спортивных площадок: в ближайшие годы жители Барсово, Лямина и Угута отправятся в магазины за клюшками и шайбами — здесь откроются крытые хоккейные корты. В Ульт-Ягуне к нему присоединят еще тренажерный зал, а в Сытомино — спортивный комплекс.

Конечно, на привлечение все большего количества жителей к здоровому образу жизни требуются не только деньги (к слову, на продвижение спорта в этом году в районе потратили более 340 миллионов рублей), но и личный пример. Так, глава Сургутского района Андрей Трубецкой сам активно занимается спортом, мотивируя молодежь, — в итоге руководителя муниципалитете отметили на федеральном уровне: в августе он получил награду Всероссийского конкурса «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни», за поддержку и развитие физической культуры и спорта, создание условий по продвижению ЗОЖ на территории муниципалитета.

Не отстают и главы поселений: в начале ноября в районе прошел конкурс «Спортивная элита», в котором вместе со спортсменами и их тренерами чествовали и руководителей, которые в потоке дел не забывают о физкультуре. Самым спортивным главой стал, кстати, руководитель поселка Солнечный Игорь Наумов — построенный в поселении центр единоборств дает результаты.

«Был хороший такой принцип: спорт — это норма жизни, вот так однозначно на территории района должно у нас быть. Спорт был, есть и будет нормой жизни, будем его и дальше развивать», — такова позиция главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Вероятно, с таким настроем очередной рубеж — 61 процент спортивного населения — будет преодолен досрочно, а муниципалитету смело можно будет давать звание «Территория ЗОЖ».


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Сегодня в 13:02, просмотров: 1444, комментариев: 0
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