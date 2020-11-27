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​Долги Utair стекаются в один банк

РБК: крупнейшим кредитором Utair станет банк «Россия»

​Долги Utair стекаются в один банк
Фото: utair.ru

Банк «Россия» выкупил долг авиакомпании Utair перед «Трастом» – за обязательства на общую сумму в 15 миллиардов рублей будет заплачено 25 процентов, или 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, «Россия» станет крупнейшим кредитором перевозчика, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

В конце октября стало известно, что банк «Траст» выставит на аукцион долг авиакомпании в размере более 15 миллиардов рублей. Начальная цена лота составляла 4,5 миллиарда рублей. Однако, уточняет РБК, аукцион не состоялся, а Банк «Россия», совладельцами которого как минимум до конца 2019 года были структуры Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко, договорился о выкупе долгов за четверть стоимости. Теперь у банка более 80 процентов долгового портфеля, обеспеченного контрольным пакетом Utair.

Эксперты издания отметили, что «Россия» не собирается банкротить авиакомпанию и вмешиваться в операционную деятельность. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков предположил, что консолидация долгов, обеспеченных контрольным пакетом акций, теоретически может позволить создать на базе Utair мощного регионального перевозчика.

Utair пытается реструктуризировать задолженность с 2018 года. В июне 2020-го авиакомпания допустила четвертый дефолт по кредитам, объяснив это снижением количества полетов из-за пандемии COVID-19.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 319, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:29
Как работать с такими долгами? Необходимо очистить компанию от долгов. Как? Не знаю. Но то, что долги висят пудовыми гирями, это уже видно невооруженным взглядом. Консолидация долгов в конечном итоге может сменить собственников и том-менеджмент авиакомпании. Но что это даст? Превращение Utair в регионального мощного перевозчика? Но авиакомпания таким образом сдаст окончательно свои позиции на рынке авиаперевозок. А этого допустить нельзя. Необходима государственная поддержка авиакомпании, которая начинала свою историю в далекие 30-е годы. И к 1990 году это была мощное территориальное управление гражданской авиации в системе Аэрофлота, с десятком крупных аэропортов на территории Тюменской области, с учебным центром и заводом Гражданской авиации №26 в городе Тюмени. А сейчас компания на грани банкротства. Это не серьезное отношение со стороны государства. Системным авиаперевозчикам (вспомним сотни миллиардов рублей, которые вложило государство в системные банки 2008 году безвозвратно) надо закрыть долги государственными деньгами. Безвозмездно списать. Конечно это будет национализация. Но что делать!?

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