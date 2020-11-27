РБК: крупнейшим кредитором Utair станет банк «Россия»

Банк «Россия» выкупил долг авиакомпании Utair перед «Трастом» – за обязательства на общую сумму в 15 миллиардов рублей будет заплачено 25 процентов, или 3,5 миллиарда рублей. Таким образом, «Россия» станет крупнейшим кредитором перевозчика, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

В конце октября стало известно, что банк «Траст» выставит на аукцион долг авиакомпании в размере более 15 миллиардов рублей. Начальная цена лота составляла 4,5 миллиарда рублей. Однако, уточняет РБК, аукцион не состоялся, а Банк «Россия», совладельцами которого как минимум до конца 2019 года были структуры Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко, договорился о выкупе долгов за четверть стоимости. Теперь у банка более 80 процентов долгового портфеля, обеспеченного контрольным пакетом Utair.

Эксперты издания отметили, что «Россия» не собирается банкротить авиакомпанию и вмешиваться в операционную деятельность. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков предположил, что консолидация долгов, обеспеченных контрольным пакетом акций, теоретически может позволить создать на базе Utair мощного регионального перевозчика.

Utair пытается реструктуризировать задолженность с 2018 года. В июне 2020-го авиакомпания допустила четвертый дефолт по кредитам, объяснив это снижением количества полетов из-за пандемии COVID-19.