Сургутский район планомерно избавляется от наследия вахтовых поселков

Временному жилью в Сургутском районе не место: муниципалитет идет курсом на обновление жилого фонда, отправляя на свалку истории пережитки прошлого. Одним из таких пережитков остается аварийное и ветхое жилье, которое досталось муниципалитету в наследство от времен, когда поселения здесь строились для вахтовых рабочих. Шли годы, бывшие временные жилища становились постоянными, а поселки, куда люди приезжали со всей страны на нефтяные заработки, в конце концов стали для них родными.

Долгое время вопрос ветхого и аварийного жилья в районе стоял остро — ситуация сдвинулась несколько лет назад, когда началась активная работа по переселению жильцов в новое капитальное жилье. Темпы взяли хорошие — настолько, что сегодня заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации района Станислав Валов заявляет, что проблема постепенно уходит в прошлое.

Если говорить о ветхом жилье, надо разделять два его вида — собственно дома и балки. По каждому из них ведется работа, отмечает Валов: ежегодно департамент формирует план по сносу тех и других и следует ему. Работают не со сторонними подрядчиками, а с проверенным и надежным МУП «Сургутрайторф» — его силами, например, в этом году уже снесено 29 ветхих домов (до конца года остается уничтожить еще десять) и 46 балков (в плане-2020 фигурирует 49 таких строений). Ежегодно эти данные только растут: например, за весь 2019 год снесли 23 дома.

Уничтожают отжившее свое дома за собственные средства: в данном направлении субсидий от округа или от федералов не предусмотрено. Так, в этом году бюджет района выделил порядка 60 миллионов на всю деятельность — их оплачивают в виде субсидий подрядчику по факту выполнения работ. В том числе более 47 миллионов рублей направляются на работу по ликвидации аварийных домов, остальные — на балки. Последние, кстати, в следующем году наконец уйдут в историю: по словам Станислава Валова, их осталось не так много. С домами — сложнее: их еще около сотни, но и тут, как видим, работа спорится, несмотря на непредвиденные обстоятельства в виде… самих жильцов, которые не торопятся въезжать в новенькие квартиры, предоставленные им по программе переселения. «Это касается в первую очередь граждан, которые получая ключи при переселении, не вывозят свои вещи, зачастую мотивируя тем, что, пока на новом месте не сделают ремонт, будут жить здесь», — объясняет чиновник. С ними, впрочем, стараются договориться — чтобы и новоселы ремонты успели сделать, и муниципалы со сносом старых домов не затягивали.

Переселяться «аварийщикам» есть куда: по словам руководителя департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Сургутского района Оксаны Виер, ежегодно власти муниципалитета закупают для этих целей до 500 новых квартир в год. В 2020-м, к слову, идут на рекорд, уже в августе купив столько жилья, сколько приобрели за весь 2019 год.

Средства на приобретение новых квадратных метров изыскивают в бюджетах всех уровней: так, только за первое полугодие 2020 года из муниципального и окружного бюджета на эти цели выделили более миллиарда рублей. Федералы к решению вопроса тоже подключаются — напомним, что в стране действует национальный проект по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Несмотря на внезапно случившийся карантин, опережаем все графики и даже результаты прошлого года. Жилые дома в районе строятся, нам есть, что выкупать», — подытоживает глава Сургутского района Андрей Трубецкой: обновление будет продолжаться.