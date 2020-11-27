Полиция Сургута просит помочь в поисках без вести пропавшей горожанки

В Сургуте ищут Давыдову Светлану Николаевну, 08.05.1969 года рождения. Ранее проживала по адресу ул. Островского д.6, кв.71, но 21 сентября текущего года ушла из дома и не вернулась. На связь с родственниками женщина больше не выходила.

Приметы: на вид 50 лет; рост 160см.; худощавого телосложения; лицо овальной формы; европейский тип лица; волосы прямые, тёмно-русые, до плеч; брови дугообразные; нос средний, прямой; глаза карие; уши средние, по форме овальные.

Особые приметы: морщины в области лица и лба, медленная походка, обильная жестикуляция при общении, голос звонкий, речь ясная.

Была одета: пуховик белый, с капюшоном; олимпийка и спортивные штаны «Adidas» черные; кроссовки светлые.

Если вам известная какая-либо информация о местонахождении этой женщины, сообщите об этом представителям УМВД Сургута по телефонам: 8(3462) 76-16-22, 76-16-23, 89324087144 или 02.