Дума Сургута обсуждает с администрацией города возможность внесения изменений в программу по благоустройству дворов

Заместитель председателя сургутской думы Артем Кириленко на ноябрьском комитете по бюджету выступил с предложением – снизить процент софинансирования ремонта дворов для пенсионеров. Напомним, благоустройство дворовых территорий в Сургуте осуществляется по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». Она предполагает, что собственники должны взять на себя часть расходов по ремонту – от 0% до 20%. При этом, чем больше объем вложений со стороны жителей, тем больше шансов подняться в рейтинге– приступят к ремонту раньше.

Вице-спикер думы предлагает «предусмотреть в муниципальной программе снижение ставки для пенсионеров так, чтобы это не отражалось на общем рейтинге двора. Есть дома, которые находятся на достаточно большой территории, жителей не много, поэтому сумма платежа становится существенной для неработающего человека – в месяц порядка двух тысяч».

С нормативной точки зрения это абсолютно возможно, говорит Артем Кириленко. В администрации должны проработать этот вопрос.