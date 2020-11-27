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​Пенсионерам Сургута могут снизить ставку софинансирования ремонта дворов

Дума Сургута обсуждает с администрацией города возможность внесения изменений в программу по благоустройству дворов

​Пенсионерам Сургута могут снизить ставку софинансирования ремонта дворов
Фото: siapress.ru

Заместитель председателя сургутской думы Артем Кириленко на ноябрьском комитете по бюджету выступил с предложением – снизить процент софинансирования ремонта дворов для пенсионеров. Напомним, благоустройство дворовых территорий в Сургуте осуществляется по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды». Она предполагает, что собственники должны взять на себя часть расходов по ремонту – от 0% до 20%. При этом, чем больше объем вложений со стороны жителей, тем больше шансов подняться в рейтинге– приступят к ремонту раньше.

Вице-спикер думы предлагает «предусмотреть в муниципальной программе снижение ставки для пенсионеров так, чтобы это не отражалось на общем рейтинге двора. Есть дома, которые находятся на достаточно большой территории, жителей не много, поэтому сумма платежа становится существенной для неработающего человека – в месяц порядка двух тысяч».

С нормативной точки зрения это абсолютно возможно, говорит Артем Кириленко. В администрации должны проработать этот вопрос.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 298, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:18
Артем Кириленко, как депутат и тем более как председатель думы с зарплатой в 350 тыщ, не компостируй мозги пенсионерам своей видимостью работы на них и унизительными подачками. Лучше добейся правомерного размера пенсий для пенсионеров, хотя бы на уровне как в некоторых более бедных чем РФ, бывших соц. странах, порядка 500 евро в месяц.

Если не можешь или не хочешь этого делать, то вали из думы. Где предположительно должны работать представители народа защищающие интересы этого самого народа, а не лица компостирующие мозги этому народу своей видимостью работы на граждан.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 10:29
Разумнее было бы вообще освободить пенсионеров от этой идеи софинансирования ремонта дворов. Пенсионеры на лекарства почему-то никто не софинансирует.. Вот возникает естественный вопрос: «А почему на ремонт магистральных городских дорог ежегодно (ежегодно!) тратятся огромные бюджетные средства, на дворы бюджетные «копеечки» нет?». Если дворы решили ремонтировать за счёт жителей ( неважно 5% или 20%), то логично было бы создать муниципальную программу софинансирования и городской автодорожной сети Сургута. Сегодня дворы также ими ( владельцами авто) используются интенсивно, причём не проживающими на территории данных дворов. Возьмите к примеру дворовую территорию от жилого дома по бульвару Свободы д. 8 до жилого дома по бульвару Свободы, д . 2. Это единственный проезд для въезда и выезда граждан, привозящих детей в гимназию Салахова и детские сады. И поставить шлагбаум для проезда только жителей домов нельзя, потому что сквозной проезд, запроектированный при строительстве Центрального микрорайона, заблокировал построенным по инициативе бывшего первого заместителя главы города Вячеслава Фёдоровича Новицкого подземным гаражом для проживавших в жилом доме по ул. Ленина, д. 15 ВИП- персон «Сургутгазпрома». Осталась узкая полоска для прохода пешеходов. Хотя сквозной проезд был очень необходим. Но здесь целая история. По проекту на месте двух нынешних 9-этажных «свечек» по Ленина, 15 и Ленина, 29 были запроектированы два трехлистника для Газпрома. Но строительство было заморожено, хотя сваи были забиты. Трехлистник по Ленина, 29 был заморожен по «просьбе трудящихся», пришедших с плакатами в зал заседаний (демократия в действии!) на одну из первых сессий Сургутского городского Совета народных депутатов в 1990 году с требованием ( требованием!) отменить строительство трехлистника, так он нарушено нормы инсоляции. И ведь прислушались и отменили. Интересно, а сейчас в период «развитой демократии» есть ли прецеденты отмены уплотнительной застройки из-за того, что в дом солнышко не заглядывает большую часть времени светового дня. Что-то не слышно. Тем более и высоты от 9 этажей скакнули до 25-34 этажей. Каменные джунгли и каменные мешки. Экзотика скажете? Какое солнце? Да и солнца, мол, на Севере нет более 300 дней в году. Пользуйтесь уличным и комнатным искусственным освещение, плюс в качестве бонуса подсветка за ваш счёт. Поэтому у каждого двора своя специфика. Там где можно ограничит проезд шлагбаумом - нет вопросов. А ремонтировать для общего интенсивного движения посторонних автомобилей? Нет. Зачем? А пенсионеры здесь причём? Дайте им освобождение от не совсем справедливой муниципальной нагрузки на их скудный кошелёк.
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