Лжеброкеры обманули очередного жителя Сургута на два миллиона

Сургутянин хотел заработать будучи интернет-брокером, но потерял более двух миллионов рублей. Для развода мошенники использовали сайт «trade.q-gee.com» и обзвон потенциальных жертв.

Как рассказал сам потерпевший, жулики ему позвонили с абонентского номера, принадлежащего сотовой связи Великобритании, и представились зарубежными брокерами. Аферисты предложили зарегистрироваться на сайте и вносить на личный счет деньги, чтобы преумножить свои средства. Наивный горожанин пять дней подряд «вкладывал» накопления, но вывести прибыль на счет так и не удалось. Всего мужчина потерял около 2 360 000 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.