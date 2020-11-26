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​Вывести из тени и поддержать

Администрация Сургутского района обеспечит самозанятых всеми необходимыми мерами поддержки

​Вывести из тени и поддержать
Фото: pixabay.com

Самозанятый — тоже бизнесмен, уверены власти Сургутского района: это значит, что меры поддержки бизнеса должны распространяться и на тех жителей муниципалитета, которые вышли из тени и сегодня предоставляют услуги населению легальным способом.

Среди 800 человек, получивших этот статус, таксисты, репетиторы, домашние кондитеры — словом, те, кто еще вчера был уверен: лучше работать вне поля зрения государства, поскольку легализация — это в первую очередь налоги и прочие малоприятные обязанности. Вовсе нет: сегодня и на государственном, и на муниципальном уровнях поддержка оказывается предпринимателям всех уровней. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, на сегодняшний день комплекс мер включает в себя 42 позиции: это не только финансовые, но и административные меры поддержки, и в планах администрации района — адаптировать их под специфику микробизнесменов. Естественно, с учетом их масштабов: «Мы планируем в первую очередь финансовые меры перенести и на самозанятых — соразмерно их выручке, годовому доходу», — говорит Андрей Трубецкой.

Среди таких мер субсидии на развитие бизнеса, конкурсы на получение грантов (напомним, что, например, гранты-«миллионники» в Сургутском районе с 2017 года стали хорошей традицией). На федеральном уровне во внимании самозанятым тоже не отказывают: так, при получении этого статуса предприниматель может претендовать на выплату одного МРОТа, который можно использовать в качестве компенсации налоговых отчислений.

Дело, однако, не только в деньгах. Местный бизнес может получить консультации специалистов и даже пройти образовательные программы, не говоря о льготах при аренде муниципального имущества или земельных участков. Все это — при активном участии работающего более десяти лет Совета по малому и среднему бизнесу, куда, кстати, входят именно предприниматели: таким образом, власти из первых уст получают информацию о нуждах и возможных сложностях бизнес-сообщества. Учитывая пандемическую ситуацию, коммуницировать с администрацией можно, не выходя из собственного офиса. «Любой предприниматель, который обращается за поддержкой, может, не приходя в кабинет, через электронный сервис подать документы на получение гранта или субсидии», — подчеркивает начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства Елена Мельникова. Неважно: очно или дистанционно — всех выслушают и постараются найти оптимальные пути решения возникших вопросов.

«Наша задача — чтобы предприятие работало, не умерло, чтобы возвращало деньги в бюджет», — вполне прагматично очерчивает круг задач глава района. Судя по статистике, задачи выполняются: так, за девять месяцев этого года налоговые поступления в казну района составили более 300 миллионов рублей.

Всесторонние меры поддержки во время пандемии дают практически мгновенные результаты. Достаточно сказать, что ограничения, связанные с первой волной коронавируса, пережили все предприниматели района: никто не закрылся, даже число рабочих мест сохранилось. При этом, признает Трубецкой, на нынешние трудности легко можно было бы списать нежелание жителей Сургутского района идти в бизнес, если не одно но: 640 новых предпринимателей (с учетом самозанятых) зарегистрировались именно в «ковидном» 2020 году. Это говорит не только о желании получать прибыли, но и о серьезной социальной ответственности бизнеса в деле создания рабочих мест и уплаты налогов.

Об успешности взаимодействия предпринимательского сообщества и администрации Сургутского района говорит тот факт, что муниципалитет прочно застолбил лидерские позиции в инвестиционном рейтинге Югры. Судя по тому, что и в непростое время пандемии бизнес здесь продолжает расти, есть все основания полагать, что своих позиций Сургутский район не сдаст.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 270, комментариев: 0
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