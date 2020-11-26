В Сургуте тепловоз протаранил внедорожник

В четверг, 26 ноября, около шести утра в Сургуте на железнодорожном пути общего пользования перегона Сургут – Силинский тепловоз протаранил Chevrolet. Виновником аварии стал водитель внедорожника. К счастью, он вовремя покинул машину.

«По предварительным данным автомобиль совершил съезд с автодороги на железнодорожные пути. Водитель иномарки покинул транспортное средство. После чего, тепловоз совершил наезд на препятствие», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы установить причины произошедшего.