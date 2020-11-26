Глава Сургута ответил на вопросы горожан о работе детских садов и строительстве новых образовательных учреждений

В районе ЖК «Возрождение» планируется строительство билдинг-сада. Он появится там в ближайшие два года. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов во время онлайн-эфира, посвященного теме детских садов. В 2019 году в этом жилом комплексе возвели первый билдинг-сад на 80 мест, где открыли частный детский сад.

Спрашивали также сургутяне о планах на строительство школы и детского сада в районе ЖК «Кедровый». Глава Сургута отметил, что в этом пока нет необходимости – западный район Сургута обеспечен детсадами в полном объеме: «В соседнем 5А микрорайоне школа на 1500 мест появится в 2022 году. Концессию на строительство уже заключили. Садики есть по соседству. В 5А микрорайоне два детских сада. В 37 – один, и два в 47-ом микрорайоне. Если возникнет вероятность появления очереди, мы внесем изменения в действующую государственную программу по строительству образовательных объектов».

На вопрос о переполненных группах, где родители утверждают, что численность детей доходит до 30 человек, фактически пребывающих в группе, глава ответил: «Я неоднократно просил указывать номер детского сада, школы или другого учреждения, если у вас конкретный вопрос. Это касается и количества детей в группах, и нехватки кроваток. Укажите конкретный детский сад – я лично разберусь с проблемой».

Родители также интересуются, почему в детских садах сейчас не предусмотрен отпуск по причине карантина, и приходится платить фактически за место в саду. На что последовал ответ мэра: «Это требование закона». Сегодня родители могут воспользоваться только положенным отпуском и не платить за услуги чуть больше месяца. Напомню, летом в дошкольных образовательных учреждениях в период действия карантина родителям предлагали не посещать сад и не платить за него – достаточно было написать соответствующее заявление.

Еще один вопрос градоначальнику касался работы круглосуточных групп в ДОУ. «Этот вопрос прорабатываем. Как только региональное правительство составит перечень организаций, переведенных на круглосуточный режим работы, мы сразу же запустим такие группы на базе нескольких садов», – пообещал Вадим Шувалов.