16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4518   EUR  90,0291  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Строительство новых детсадов и круглосуточные группы – что волнует родителей сургутских дошколят

Глава Сургута ответил на вопросы горожан о работе детских садов и строительстве новых образовательных учреждений

​Строительство новых детсадов и круглосуточные группы – что волнует родителей сургутских дошколят
Фото: siapress.ru

В районе ЖК «Возрождение» планируется строительство билдинг-сада. Он появится там в ближайшие два года. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов во время онлайн-эфира, посвященного теме детских садов. В 2019 году в этом жилом комплексе возвели первый билдинг-сад на 80 мест, где открыли частный детский сад.

Спрашивали также сургутяне о планах на строительство школы и детского сада в районе ЖК «Кедровый». Глава Сургута отметил, что в этом пока нет необходимости – западный район Сургута обеспечен детсадами в полном объеме: «В соседнем 5А микрорайоне школа на 1500 мест появится в 2022 году. Концессию на строительство уже заключили. Садики есть по соседству. В 5А микрорайоне два детских сада. В 37 – один, и два в 47-ом микрорайоне. Если возникнет вероятность появления очереди, мы внесем изменения в действующую государственную программу по строительству образовательных объектов».

На вопрос о переполненных группах, где родители утверждают, что численность детей доходит до 30 человек, фактически пребывающих в группе, глава ответил: «Я неоднократно просил указывать номер детского сада, школы или другого учреждения, если у вас конкретный вопрос. Это касается и количества детей в группах, и нехватки кроваток. Укажите конкретный детский сад – я лично разберусь с проблемой».

Родители также интересуются, почему в детских садах сейчас не предусмотрен отпуск по причине карантина, и приходится платить фактически за место в саду. На что последовал ответ мэра: «Это требование закона». Сегодня родители могут воспользоваться только положенным отпуском и не платить за услуги чуть больше месяца. Напомню, летом в дошкольных образовательных учреждениях в период действия карантина родителям предлагали не посещать сад и не платить за него – достаточно было написать соответствующее заявление.

Еще один вопрос градоначальнику касался работы круглосуточных групп в ДОУ. «Этот вопрос прорабатываем. Как только региональное правительство составит перечень организаций, переведенных на круглосуточный режим работы, мы сразу же запустим такие группы на базе нескольких садов», – пообещал Вадим Шувалов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:16, просмотров: 372, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Не сдаться пандемии и победить врага на ковре. Денис Эммерт // ONLINE 1564
  2. ​28 жителей Югры узнали о своем положительном ВИЧ-статусе, сдав анализ в тест-мобиле 1206
  3. ​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой 1059
  4. Рука Бога: ушел лучший футболист XX века 1038
  5. Сургутянин стал чемпионом мира по гиревому спорту 1027
  6. Станислав Валов: «Проблема ветхого жилья в Сургутском районе стоит не так остро, как раньше» 795
  7. ​В Тюменской области подвели итоги фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 686
  8. ​Тюменские власти усилили контроль за объектами торговли и общепита из-за пандемии коронавируса 669
  9. ​Наталья Комарова предложила на федеральном уровне закрепить за Югрой статус центра этнотуризма 649
  10. ​Кинофестиваль «Дух огня» переносят на март 2021 года, но подготовка к нему продолжается 591
  1. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10389
  2. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10329
  3. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 6771
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 6756
  5. Стали известны подробности захвата автобуса в Сургуте 6148
  6. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 5589
  7. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 5184
  8. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 5018
  9. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4894
  10. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 4089
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34659
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 20047
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 15406
  4. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14608
  5. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13982
  6. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13578
  7. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13163
  8. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12589
  9. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 11476
  10. Югра ужесточает карантинные меры 11265

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика