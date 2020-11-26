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​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой

На предприятии Сургутнефтегаза взорвалась ёмкость с химикатами, пострадал человек

​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой
Фото: vk.com/podslushano_v_lyantore86

В гаражном боксе «Сургутнефтепромхима» прогремел мощный взрыв, после которого госпитализирован один человек. Эту информацию siapress.ru подтвердили в силовых и надзорных ведомствах.

Инцидент произошел днем 24 ноября в Лянторе. О нем сообщили в социальных сетях и опубликовали фото. «По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, взорвалась ёмкость для хранения реагентов, находившаяся в гаражом боксе. Один человек госпитализирован», – рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по Югре.

В пресс-службе СУ СКР по Югре уточнили, что проверка проводится по статье 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда». «Взрыв произошел в момент демонтажа емкости с остатками соляной кислоты с грузового автомобиля. Пострадал электрогазосварщик. Он госпитализирован в тяжелом состоянии», – добавили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС по округу подчеркнули, что взрыв не сопровождался горением и не смогли предоставить дополнительную информацию по происшествию. В Госинспекции труда по ХМАО по факту инцидента проводят проверку, но подробности готовы предоставить только по официальному запросу.

Сургутское управление по химизации технологических процессов «Сургутнефтепромхим» входит в структурную группу предприятий ОАО «Сургутнефтегаз».


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Сегодня в 09:28, просмотров: 220, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 10:19
ахах, стыдобище, вам-то чего бояться сургутнефтегаза??
нейтрально так написали "в гараже "сургутнефтепромхима", типа, а, в какой-то частной шараге.
Так и пишите в заголовке - в одном из структурных подразделений Сургутнефтегаза
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 10:25
А Сургутнефтегаз, это государственная шарага?
Mobii Сергей Б
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Сегодня в 10:37
ну ты ж понял про что я - мол, происшествие в каком-то незначительном ооо, а не в великом градообразующем сургутнефтегазе.
Ну не государственная, но всё же не просто частная, как всякие ОООшки
Ева Рудион Mobii
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Сегодня в 10:38
Почему вы читаете только заголовки? Вы меня расстраиваете. Для кого я тексты новостей пишу?
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