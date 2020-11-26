На предприятии Сургутнефтегаза взорвалась ёмкость с химикатами, пострадал человек

В гаражном боксе «Сургутнефтепромхима» прогремел мощный взрыв, после которого госпитализирован один человек. Эту информацию siapress.ru подтвердили в силовых и надзорных ведомствах.

Инцидент произошел днем 24 ноября в Лянторе. О нем сообщили в социальных сетях и опубликовали фото. «По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, взорвалась ёмкость для хранения реагентов, находившаяся в гаражом боксе. Один человек госпитализирован», – рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по Югре.

В пресс-службе СУ СКР по Югре уточнили, что проверка проводится по статье 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда». «Взрыв произошел в момент демонтажа емкости с остатками соляной кислоты с грузового автомобиля. Пострадал электрогазосварщик. Он госпитализирован в тяжелом состоянии», – добавили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МЧС по округу подчеркнули, что взрыв не сопровождался горением и не смогли предоставить дополнительную информацию по происшествию. В Госинспекции труда по ХМАО по факту инцидента проводят проверку, но подробности готовы предоставить только по официальному запросу.

Сургутское управление по химизации технологических процессов «Сургутнефтепромхим» входит в структурную группу предприятий ОАО «Сургутнефтегаз».