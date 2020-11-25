Сургутский гиревик Иван Беляев взял золото на чемпионате и первенстве мира

Спортсмены из Югры достойно выступили на чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту. Соревнования международного уровня проходили с 19 по 23 ноября в Санкт-Петербурге. Конкуренцию гиревикам из ХМАО составили 250 спортсменов из 12 стран мира.

В копилке достижений наших атлетов прибавилось сразу восемь медалей. Обладателями «золота» стали Иван Беляев из Сургута и Алексей Рябков (Ханты-Мансийский район). Вернулись из культурной столицы с призами и девушки: Надежда Островская заняла второе место в рывке, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Наталия Мажаева заняла третью ступень пьедестала почета чемпионата мира, а также взяла серебро в первенстве среди юниорок.

В этот непростой год соревновательная практика всех спортсменов пострадала. Тем не менее, для наших гиревиков это не первые старты. В сентябре Наталия Мажаева и Иван Беляев выступили на чемпионате России. Свои результаты они подтвердили на мировом состязании.

Тренер сургутских ребят и президент федерации гиревого спорта Югры Михаил Шпартко доволен результатами своих спортсменов: "Выступили хорошо, я бы даже сказал, отлично. С каждым годом количество наших спортсменов в сборной команде России увеличивается. Безусловно, отразилась на процессе подготовки и пандемия. С марта месяца мы начинали готовиться к отбору на мир, но соревнования постоянно переносились, соответственно пиковую форму приходилось набирать несколько раз. Теперь можно однозначно сказать что после подготовки в таких условиях нас уже не победить".