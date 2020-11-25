​Губернатор Югры ввела новые меры по обеспечению эпидбезопасности в регионе

В Югре начнут действовать новые ограничительные меры. Соответствующее постановление глава региона Наталья Комарова подписала 25 ноября. Таким образом с 1 декабря 2020 по 11 января 2021 года запрещено:

проводить культурно-развлекательные мероприятия, приуроченные к Новому году. Это касается детских утренников, новогодних ярмарок, корпоративов, работы аниматоров. Ранее в правительстве региона заявляли о возможности введения таких мер.

осуществлять шумные строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы в будние дни и в субботу с 19.00 до 15.00 следующего дня, в том числе и в выходные и праздники. К исключениям относятся постройки, введенные в эксплуатацию в 2020 году.

Образовательным организациям, осуществляющим программы высшего и профессионального образования с 1 по 31 декабря необходимо перевести лекции в онлайн формат, практические занятия организовать с разведением потоков обучающихся.

Организациям дополнительного образования, вне зависимости от формы собственности, лекции проводить онлайн, практические занятия – с соблюдением социальной дистанции (4 кв. метра площади на 1 человека).

Также с 1 декабря обучение школьников 6-11 классов приказано организовать дистанционно с применением электронных ресурсов в тех случаях, если:

– количество обучающихся превышает проектную мощность в 1,5 и более раза

– среди персонала диагностировано три и более случаев заболевания коронавирусом связанных между собой в пределах одного инкубационного периода (14 дней).