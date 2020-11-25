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В Сургуте легковушка врезалась в дерево и загорелась // ВИДЕО

В аварии рядом с Сургутом погиб человек: он въехал на легковушке в дерево

В Сургуте легковушка врезалась в дерево и загорелась // ВИДЕО
фото, видео: УМВД Сургута

В Сургуте на Восточной объездной дороге произошло смертельное ДТП: легковушка врезалась в дерево и загорелась, водитель скончался на месте до приезда медиков. Инцидент произошел сегодня, 25 ноября, ранним утром.

«По предварительной информации за рулем автомобиля «Тайота Авенсис» находился владелец транспортного средства 1977 года рождения. Установлено, что автомобиль двигался со стороны г. Нижневартовск в сторону г. Сургут, вылетел в кювет, допустил столкновение с деревом, после чего машина загорелась. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия», – рассказали в пресс-службе УМВД города.

На данный момент проводится проверка, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая и установит все обстоятельства аварии.


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Сегодня в 13:05, просмотров: 828, комментариев: 0
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