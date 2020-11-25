В Сургуте на уборку улиц вышла модернизированная техника

Сургутские тротуары в этом году будут обрабатывать с помощью модернизированной техники. Это позволит покрывать их песком равномерно. Всего на улицы города выпустят девять машин с новыми пескоразбрасывателями. Пять из них уже работают.

«Такая техника позволяет разбросать песок равномерно по всему тротуару, экономит время: ведь машины должны сделать свою работу рано утром, и при этом никому не мешать. Одна машина может обработать довольно длинный участок: например, улицу Университетскую в двух направлениях, Каролинского и Захарова. Всего городские тротуары патрулируют 5 таких машин, и еще 4 появятся в течение года. Производят их в Сургуте, в металлообрабатывающем цеху. Новинкой уже заинтересовались и в Новом Уренгое: скоро туда уедут шесть таких машин», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Как ранее сообщал siapress.ru, на сургутские улицы в зимний период выходит от 80 до 130 единиц техники, включая снегоуборочные машины и самосвалы для вывоза снега. Для обработки автомагистралей подготовили 10,5 тысячи тонн пескосоляной смеси.