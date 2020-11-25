16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4727   EUR  89,8880  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Тротуары Сургута закидают песком равномерно

В Сургуте на уборку улиц вышла модернизированная техника

​Тротуары Сургута закидают песком равномерно
Видео: vk.com/publicadmsurgut86

Сургутские тротуары в этом году будут обрабатывать с помощью модернизированной техники. Это позволит покрывать их песком равномерно. Всего на улицы города выпустят девять машин с новыми пескоразбрасывателями. Пять из них уже работают.

«Такая техника позволяет разбросать песок равномерно по всему тротуару, экономит время: ведь машины должны сделать свою работу рано утром, и при этом никому не мешать. Одна машина может обработать довольно длинный участок: например, улицу Университетскую в двух направлениях, Каролинского и Захарова. Всего городские тротуары патрулируют 5 таких машин, и еще 4 появятся в течение года. Производят их в Сургуте, в металлообрабатывающем цеху. Новинкой уже заинтересовались и в Новом Уренгое: скоро туда уедут шесть таких машин», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Как ранее сообщал siapress.ru, на сургутские улицы в зимний период выходит от 80 до 130 единиц техники, включая снегоуборочные машины и самосвалы для вывоза снега. Для обработки автомагистралей подготовили 10,5 тысячи тонн пескосоляной смеси.


нравится (1) не нравится (4)
Сегодня в 10:36, просмотров: 542, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте очередной неадекватный мужчина попытался разгромить лифт 1715
  2. ​Если Utair отойдет от роли главного перевозчика Тюменской области – будет очень плохо 1696
  3. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 1287
  4. ​Бизнесмен из Югры привез на продажу брендовый товар, но его изъяли 989
  5. ​Цифровой прорыв «благодаря» пандемии: как в Югре получение массы услуг благополучно перебралось в онлайн 841
  6. В Сургуте легковушка врезалась в дерево и загорелась // ВИДЕО 827
  7. ​Бороться с засильем алкомаркетов в жилых домах Югры нужно – но не методом кампанейщины и тупых запретов 813
  8. Летальные исходы от COVID-19 продолжают регистрировать в Югре 763
  9. ​Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел получил президентскую награду 758
  10. ​Югорчане стали реже занимать у банков на потребительские нужды 752
  1. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10285
  2. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10243
  3. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 7681
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 6255
  5. Стали известны подробности захвата автобуса в Сургуте 6056
  6. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 5500
  7. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 5089
  8. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 4936
  9. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4820
  10. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 3643
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34632
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 20023
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15796
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 15120
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14580
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13938
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13563
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13137
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12562
  10. Югра ужесточает карантинные меры 11244

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика