Сургутянин выместил злобу на лифте и стал героем соцсетей

В социальных сетях распространяют видео, на котором запечатлен бой мужчины, который явно чем-то очень сильно расстроен, с лифтом. Утверждается, что инцидент произошел в одной из сургутских многоэтажек.

Герой ролика применил несколько приемов, пытаясь разбить камеру видеонаблюдения и зеркало, но и техника, и стекло под его натиском устояли. Интернет-пользователи предположили, что боец с лифтом одурманен алкоголем или наркотиком. И уже дали ему прозвище — «супермен в розовой курточке».

Стоит отметить, что сургутские лифты уже не в первый раз страдают от мужчин, не умеющих владеть собой. В октябре 33-летний сургутянин разбил локтем видеоэкран в лифте одного из жилых домов по улице Университетская. По его словам, он сам явился в полицию и оплатил причиненный ущерб.