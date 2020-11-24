Дело об убийстве сургутянина во время дорожного конфликта направлено в суд

Следователи завершили работу над уголовным делом об убийстве 30-летнего жителя Сургута в поселке Выкатной. Материалы с обвинительным заключением прокуратуры переданы в суд. 43-летнему обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.

«На стадии предварительного следствия злоумышленник заключен под стражу. Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрана достаточная доказательственная база», – подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Убийство произошло днем 11 октября на глазах у нескольких свидетелей. Обвиняемый был пьян и во время дорожной ссоры на автодороге в районе улицы Школьная выстрелил в голову оппоненту из охотничьего ружья 12 калибра. Поводом стал неуважительный тон общения. От полученного сквозного огнестрельного ранения головы потерпевший скончался на месте происшествия.

Погибший сургутянин временно проживал в Выкатном.