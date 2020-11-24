Городской культурный центр Сургута сегодня отмечает свой день рождения

Сургутский «Городской культурный центр», больше известный горожанам как Дом культуры «Строитель» 24 ноября отмечает свой день рождения. Культурное учреждение существует уже 51 год. На протяжении этих лет оно традиционно становилось площадкой различных мероприятий, участником общегородских праздников и фестивалей, немало талантливых воспитанников выросло в стенах ГКЦ.

Вся история Городского культурного центра связана со зданием, расположенным на улице Сибирской, 2. На сегодняшний день оно морально и физически устарело, поэтому требуется реконструкция. Общий износ здания специалисты оценивают в 65 процентов.

Проектирование нового дома для творческих коллективов ГКЦ уже идет. Снос старого и строительство нового здания начнется в августе 2021 года. Эту тему главный редактор портала siapress.ru Юрий Нуреев широко обсуждал с журналистом Эдуардом Иваницким и директором «Городского культурного центра» Вандой Болотновой.

К слову, сейчас из-за пандемии и ограничительных мер, действующих в Югре, более 50 творческих коллективов ГКЦ не имеют возможности заниматься в учреждении.