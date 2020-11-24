Активисты ОНФ передали безлимитные сим-карты работающим с ковидными больными врачам сургутской поликлиники №1

Врачи городской поликлиники №1 Сургута, работающие с коронавирусными больными, получили от участников акции #МыВместе сим-карты с безлимитной связью. Тем самым активисты Общероссийского народного фронта в Югре откликнулись на слова заместителя главного врача медучреждения Александра Грицыка, который отмечал, что любая добровольческая инициатива при помощи медработникам важна.

«В настоящее время ощущается нехватка средств связи, — в частности, объясняет он. — Стационарная связь перегружена, поскольку большинство пациентов традиционно предпочитают звонить по телефону. Поэтому помощь, которую нам сегодня оказали активисты ОНФ, крайне необходима. Полученные сим-карты мы передадим в подразделение, которое занимается обзвоном пациентов, а также в ковидные медицинские бригады».

Безлимитная связь — не единственная акция помощи от ОНФ: по словам члена регионального штаба ОНФ в Югре Рустема Юсупова, активисты помогают медикам с самого начала пандемии ковида. «Весной мы помогали медикам с транспортом. Сейчас закупили сим-карты с безлимитным тарифом на два месяца. В случае необходимости договор с сотовым оператором будет пролонгирован, а количество сим-карт увеличено. Так что будем помогать и дальше», — прокомментировал он.