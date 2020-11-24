16+
Логотип Сиапресс
USD  75,8146   EUR  89,8934  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутским самозанятым предложили посчитаться

Самозанятые в Сургуте смогут рассчитывать на городские и федеральные льготы

​Сургутским самозанятым предложили посчитаться
Фото: siapress.ru

Реестр самозанятых граждан появится в Сургуте в ближайшем будущем — таким образом, и бизнесмены получат поддержку, и их клиенты будут уверены в качестве предоставляемых услуг. Об этом рассказала начальник управления инвестиций и развития предпринимательства администрации Сургута Светлана Петрик.

Считать есть кого: с начала года в качестве самозанятых в городе зарегистрировалось 4 142 горожанина, которые вместе со статусом получили возможность претендовать на поддержку со стороны муниципалитета и государства. Напомним, что до недавнего времени меры поддержки касались в первую очередь малого и среднего бизнеса — теперь же они распространяются и на самозанятых. Среди них — предоставление недвижимого имущества на льготных условиях, консалтинг, субсидии для компенсации затрат на продвижение продукции или услуги и другие.

Не секрет, что многие граждане не сильно рвутся официально становиться самозанятыми: боятся, что в этом случае появится множество сопутствующих затрат. Чтобы легализация прошла проще и как можно менее ощутимо для кошельков микробизнесменов, город готов им предоставить субсидию на уплату страховых взносов. Светлана Петрик напомнила также, что и на федеральном уровне поддержка будет оказана — в частности, в виде одного МРОТ, которое государство готово выплатить новоявленному самозанятому для компенсации налоговых отчислений.

В вопросе развития рынка услуг самозанятых важной остается и поддержка их клиентов. Микробизнесмены, которые предоставляют качественные товары и услуги, в скором времени войдут в соответствующий реестр самозанятых — такие уже есть для субъектов малого и среднего бизнеса, отметила Светлана Петрик. Находясь в общем доступе на сайте администрации и инвестиционном портале, реестр может стать своеобразным знаком качества, и в будущем попадание в него вполне может оказаться свидетельством престижа. Тем более что инициативу сургутских властей уже отметили на уровне правительства округа — это значит, что, вероятно, подобные реестры будут созданы и в других муниципалитетах Югры: масштаб значительный.

Напомним, что за самозанятых в округе взялись серьезно. Ранее siapress.ru сообщал, что к 2021 году в ХМАО планируют создать региональный центр поддержки самозанятых, после чего для всего бизнеса представят единую «витрину мер поддержки», куда можно будет обратиться любому предпринимателю за получением полноценного сопровождения.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 17:05, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 4201
  2. К продаже смертельного наркотика в Сургуте могут быть причастны полицейские 2055
  3. ​В каких домах и дворах мы будем жить? И при чем здесь ОНФ? Елена Сократова // ONLINE 24 ноября в 15:00 1534
  4. ​Сургутяне доказали всей России свое превосходство в военном спорте 1046
  5. Если мы подъезды обрабатываем от коронавируса – давайте еще будем улицы мыть и леса опылять 909
  6. Югра вводит запрет на шум с семи часов вечера 848
  7. ​Что есть и чего не хватает в «Югорском стандарте» развития территорий 583
  8. ​Спустя 800 лет: в декабре ожидается уникальное космическое явление 574
  9. ​Незаконные стройки сургутяне увидят с воздуха 551
  10. В аварии на перекрестке пострадали два жителя Ханты-Мансийска 501
  1. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10185
  2. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10127
  3. Двух сургутянок изнасиловали парни, которых позвали чинить дверную ручку 7603
  4. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 6006
  5. Стали известны подробности захвата автобуса в Сургуте 5972
  6. ​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу» 5741
  7. Водителю Нивы, провалившейся под лед в Югре, грозит реальный срок 5433
  8. В Сургуте водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Она скончалась до приезда медиков 5016
  9. ​Бывший замглавы Сургута возглавил медучреждение Югры 4809
  10. ​Сургутские автомобилисты получают штрафы за несовершенные нарушения ПДД 4750
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34611
  2. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 20001
  3. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15769
  4. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 14778
  5. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 14552
  6. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13882
  7. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13544
  8. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13113
  9. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12533
  10. Югра ужесточает карантинные меры 11222

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика