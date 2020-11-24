Самозанятые в Сургуте смогут рассчитывать на городские и федеральные льготы

Реестр самозанятых граждан появится в Сургуте в ближайшем будущем — таким образом, и бизнесмены получат поддержку, и их клиенты будут уверены в качестве предоставляемых услуг. Об этом рассказала начальник управления инвестиций и развития предпринимательства администрации Сургута Светлана Петрик.

Считать есть кого: с начала года в качестве самозанятых в городе зарегистрировалось 4 142 горожанина, которые вместе со статусом получили возможность претендовать на поддержку со стороны муниципалитета и государства. Напомним, что до недавнего времени меры поддержки касались в первую очередь малого и среднего бизнеса — теперь же они распространяются и на самозанятых. Среди них — предоставление недвижимого имущества на льготных условиях, консалтинг, субсидии для компенсации затрат на продвижение продукции или услуги и другие.

Не секрет, что многие граждане не сильно рвутся официально становиться самозанятыми: боятся, что в этом случае появится множество сопутствующих затрат. Чтобы легализация прошла проще и как можно менее ощутимо для кошельков микробизнесменов, город готов им предоставить субсидию на уплату страховых взносов. Светлана Петрик напомнила также, что и на федеральном уровне поддержка будет оказана — в частности, в виде одного МРОТ, которое государство готово выплатить новоявленному самозанятому для компенсации налоговых отчислений.

В вопросе развития рынка услуг самозанятых важной остается и поддержка их клиентов. Микробизнесмены, которые предоставляют качественные товары и услуги, в скором времени войдут в соответствующий реестр самозанятых — такие уже есть для субъектов малого и среднего бизнеса, отметила Светлана Петрик. Находясь в общем доступе на сайте администрации и инвестиционном портале, реестр может стать своеобразным знаком качества, и в будущем попадание в него вполне может оказаться свидетельством престижа. Тем более что инициативу сургутских властей уже отметили на уровне правительства округа — это значит, что, вероятно, подобные реестры будут созданы и в других муниципалитетах Югры: масштаб значительный.

Напомним, что за самозанятых в округе взялись серьезно. Ранее siapress.ru сообщал, что к 2021 году в ХМАО планируют создать региональный центр поддержки самозанятых, после чего для всего бизнеса представят единую «витрину мер поддержки», куда можно будет обратиться любому предпринимателю за получением полноценного сопровождения.