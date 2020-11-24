Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк осмотрел КДЦ «Кристалл»

12-летний культурно-досуговый центр «Кристалл» в Нижнесортымском соответствует всем параметрам подобных учреждений досугового типа. Его площадь составляет более 4 700 кв. м. Есть большой зрительный зал, классы вокала, народного творчества, театральная студия, изостудия и зал хореографии – всего 33 клубных формирования, которые посещает 536 человек. Нет только прочной крыши. Из-за этого намокают стены и потолки в вентиляционных камерах, коридорах.

Осмотр «Кристалла» в своей рабочей поездке председатель Думы района Анатолий Сименяк запланировал неслучайно. Починку кровли нижнесортымцы ждут давно. По словам директора КДЦ Павла Вергуна, проблемы начались с завершением срока гарантии на ремонт. Доказательство – «живописные» разводы, которые оставила после себя вода, на потолках и стенах верхнего этажа правого крыла. На фото видно всё. Руководитель учреждения рассказал, что в других частях здания крыша тоже протекала: чинили своими силами и с помощью нефтяников.

Анатолий Сименяк обратил внимание на ещё одну часть конструкции здания – козырёк крыльца. Сделан он из поликарбоната – материала для теплиц. С трудом удерживает осадки и требует замены на более стойкий материал.

Что в итоге. На ремонт, согласно локально-сметному расчету, потребуется 8,2 млн рублей. Поскольку денег на ремонт в поселении нет, алгоритм работы депутатов будет следующий: смета на ремонт будет изучена в Думе. Затем на первой корректировке бюджета будем обсуждать этот вопрос согласно приоритету.