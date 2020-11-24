Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк проинспектировал работу котельной в Нижнесортымском

В прошлую пятницу председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк был в Нижнесортымском. Вместе с главой Петром Рымаревым осмотрел важные объекты, где требуется помощь депутатов. Среди них котельная, в которой два отремонтированных котла на сумму 6,2 млн рублей бюджетных средств в этом году позволили поселению, как сказал Петр Рымарев, жить спокойно. Дополнительно 2,4 млн рублей пошли на приобретение, ремонт оборудования. Ещё один контракт на сумму 1,1 млн рублей находится на стадии исполнения. Эта часть работ повысит надежность и качество теплоснабжения в посёлке.

В ходе работы Анатолий Сименяк и Пётр Рымарев обсудили, что, наряду с положительными обновлениями, у котельной есть и ряд существенных трудностей. Ей нужен капремонт, вместе с утеплением стен, окон. Требуется реконструкция системы деаэрации. Хорошо бы обновить ограждающие конструкции – прежние находятся в неудовлетворительном состоянии. По предварительным расчетам на обсуждение выходит сумма в 19 млн рублей.

Ограждение нужно и артезианским скважинам поселковой водоочистной станции. Этого требуют СанПин и условия антитеррористической защищённости объекта. Плюсом пойдут расходы на осушение участка территории, поскольку скважины расположены на болотистой местности. Нужно делать отсыпку. Стоимость работ составит примерно 18 млн рублей.

Анатолий Сименяк отметил, что после определения статей расходов на социально важные объекты района, он вернётся к вопросам по котельной и ВОСу.