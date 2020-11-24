Лед на водоемах парка «За Саймой» в Сургуте подходит для зимней рыбалки и поездок на снегоходах

Толщина льда в сургутском парке «За Саймой» подходит для зимней рыбалки и поездок на снегоходах – к такому выводу пришли инспекторы ГИМС МЧС Югры после проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Государственные инспекторы проверили толщину льда в районе парка «За Саймой» в г. Сургуте, на момент осмотра толщина льда составляла 16 см, глубина на месте замера около 45 сантиметров. Вместе с тем, напоминаем, не оставляйте без присмотра детей вблизи водоемов», – рассказали представители ГИМС МЧС округа.

фото: ГИМС МЧС

Напомним, что на территории региона уже регистрируют случаи гибели на льду: так, в Сургутском районе погиб рыбак, провалившись в полынью. Позже в Октябрьском районе утонул мужчина, который пересекал замерший водоем на снегоходе – по всей видимости, лед не выдержал веса транспорта. В Березовском районе под лед ушел автомобиль: инцидент унес жизни беременной женщины и младенца.

Отметим, что некоторые акватории Югры все еще не замерзли: например, Обь из-за повышения уровня воды и отсутствия сильных морозов все еще не может «застыть».