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​Незаконные стройки сургутяне увидят с воздуха

Новый ортофотоплан Сургута позволит выявлять нарушения земельного законодательства

​Незаконные стройки сургутяне увидят с воздуха
Фото: yandex.ru

Объекты незаконного строительства, нарушения при межевании земельных участков, собственно границы участков и многое другое теперь будут видны каждому сургутянину с высоты птичьего полета — на новом ортофотоплане Сургута, подготовленном сотрудниками городского Управления информационных технологий и связи.

Проект представил руководитель управления Павел Зыков. Ортофотоплан — не что иное, как огромная детализированная и точная фотография города с высоты. Съемки проходили этим летом с квадрокоптеров. Создается это фото, впрочем, не для того, чтобы любоваться красотами Сургута — в конце концов, для этого можно и на всевозможные «Яндекс.Карты» заглянуть. Ортофотоплан же будут использовать в муниципальной геоинформационной системе как актуальное изображение города, на которого автоматически можно наносить слои с информацией. «Можно наложить на изображение слоев земельного зонирования, прокладки сетей — при этом система позволит выявить возможные нарушения», — говорит Павел Зыков.

Самый простой пример — незаконное строительство: накладывая на ортофотоплан слой с тем же земельным зонированием, можно проверить, находятся ли на этом слое все строения, изображенные на фотографии. Если на слое отсутствует какой-нибудь скромный магазинчик, становится понятно: он «вырос» на своем месте в обход законов. На основании этой информации можно обращаться в суд, составлять административные протоколы — в общем, бороться с самостроем.

Ортофотоплан, однако, не только дает возможность контрольному управлению, департаменту архитектуры и градостроительства и другим структурам администрации определять наршителей законодательства. Для простых сургутян сервис открывает возможности по управлению собственным земельным имуществом. «Жителям он даст исчерпывающую информацию по их дворам, жилым территориям — в сервисе «Твой двор» содержится информация о проектах межевания, о придомовых территориях, управляющих организациях и так далее. Теперь там также появится и вырезка из ортофотоплана», — объясняет разработчик.

Необходимость в создании собственного ортофотоплана в администрации очевидна — уже упоминавшиеся геосервисы типа «Яндекс.Карты» и Google Maps в данном случае малоэффективны: в них представлены космические съемки со всеми вытекающими последствиями в виде худшей детализации, неточной привязке кGPS-координатам и прочими. Обновляются они тоже нечасто — с учетом того, что самострое в Сургуте появляются с завидной регулярностью, это условие становится едва ли не самым важным. Так, местный ортофотоплан собираются актуализировать как минимум раз в один-два года.

«В районах города, которые развиваются, мы планируем делать обновление изображения раз в год — весной или осенью, когда нет листвы и снега и территория хорошо просматривается, — отмечают в Управлении информационных технологий и связи. — Районы уже застроенные, заселенные столь частого обновления не требуют: по мере необходимости будем стараться обновлять их изображения если не раз в год, то хотя бы раз в два года».

Сравнить реальный город на фотографии со всей информацией по каждому его зданию и объекту можно будет в ближайшее время на портале админстрации Сургута в разделе «Твой город».

Кстати: На официальном сайте администрации в разделе «Твой город» можно использовать поиск в интерактивных картах Сургута по множеству тематик — начиная с движения автобусов и заканчивая общественными инициативами, включенными в проект «Бюджет Сургута онлайн».


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Сегодня в 11:57, просмотров: 551, комментариев: 0
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