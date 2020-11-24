Вадим Шувалов проведет эфир на тему «Детские сады»

Вадим Шувалов ответ на вопросы горожан в эфире. Очередную онлайн-встречу посвятят вопросам, касающимся детских садов. 25 ноября после 19.00 видео с ответами на самые актуальные вопросы появится в аккаунтах градоначальника в Иснтаграме и ВКонтакте. «Пишите, что бы вы хотели узнать или озвучивайте проблему в комментариях к этой записи», – пишет в социальных сетях Вадим Шувалов.

Заявленная тема вызвала большой резонанс – под анонсом эфира в Инстаграме главы уже более 30-ти комментариев. Спрашивают о возможном строительстве дошкольных образовательных учреждений в отдельных микрорайонах, которые в этом остро нуждаются, о порядке оплаты секций дополнительного образования в детских садах и многом другом.

Такие тематические эфиры стали постоянным явлением на страницах соцсетей главы. Каждую среду публикуется новое видео, где мэр отвечает на животрепещущие вопросы горожан. Последними темами обсуждения были «Образование» и «Уборка снега во дворах и на улицах города».