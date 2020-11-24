ТОСы Сургута создадут 18 снежных городков для жителей микрорайонов

Сургут в этот раз будет встречать Новый год во всей красе. Кроме масштабной подготовки администрации города к предстоящим праздникам этой зимой в украшении города поучаствуют и территориальные общественные самоуправления (ТОС).

Снежные городки будут расположены в разных районах города. По одной локации представит каждый ТОС – всего их 18. На возведение снежных композиций выделено порядка четырех миллионов рублей – это средства субсидий от администрации города. На сегодняшний день уже утверждены места расположения будущих новогодних зон и определены подрядчики.

Обязательными атрибутами станут ледяная горка, снежные фигуры, различные фотозоны, и главный символ Нового года – елка. Задача руководителей ТОСов определиться с тематикой и формами воплощения идей. «Опыт создания новогодней атрибутики во дворах не первый. За последние три года ТОСами было построено 17 горок и установлено 16 елок. Но отмечу, что тот масштаб, который мы планируем выполнить в этом году, будет впервые. А все потому, что в создание новогоднего благоустройства вовлечены все 18 территориальных общественных самоуправлений», – рассказала директор МКУ «Наш город» Марина Родыгина.

Общественные самоуправления готовы и к предложениям от жителей микрорайонов. Своими идеями можно поделиться по телефону 28-31-73 или отправить сообщение через официальные аккаунты ТОСов в социальных сетях, найти их можно по хештегу «тосысургута».

Также в МКУ «Наш город» готовят макет города с будущими локациями, где можно найти ближайшую для себя точку. Карта снежных городков в ближайшее время появится на сайте администрации Сургута и в социальных сетях мэрии и ТОСов.

Не смотря на масштабность мероприятий, праздник в каждый двор в администрации не обещают просто потому, что общественные самоуправления сформированы пока не во всех районах города. Марина Родыгина отметила: «у нас появляются микрорайоны, в которые мы пока еще не зашли».

Но даже эти 18 городков по всей территории Сургута создадут возможность для взрослых и детей в шаговой доступности иметь место притяжения, где можно весело провести время.

Ориентировочно городки должны появится к третьей декаде декабря. Сделать это раньше попытаются, но, как выяснилось, в северном городе пока не хватает основного материала – снега – для реализации таких масштабных замыслов. На это повлияла подозрительно теплая для конца ноября погода.