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К продаже смертельного наркотика в Сургуте могут быть причастны полицейские

Сотрудники полиции задержаны по подозрению в распространении наркотика, от которого скончались несколько сургутян

К продаже смертельного наркотика в Сургуте могут быть причастны полицейские

Два сотрудника ОМВД России по Сургутскому району задержаны по подозрению в покушении на распространение наркотика, от отравления которым умерли несколько сургутян. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Силовики действовали в составе преступной группы, куда входила также 32-летняя жительница Сургута. По версии следствия, злоумышленники приобрели для сбыта синтетическое наркотическое средство, которое хранили при себе и в местах проживания вплоть до 19 ноября 2020 года.

«Установлено, что несколько дней назад именно сообщница обвиняемых продала синтетическое наркотическое средство компаниям местных жителей, из которых 21-летняя девушка ее 25-летний сожитель, а также 34-летний мужчина скончались 10 ноября 2020 года от отравления наркотиком», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

При обыске по месту жительства одного из обвиняемых обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство массой более 13 грамм. За несколько часов до этого при личном досмотре его сообщницы обнаружено и изъято два свертка с синтетическим наркотическом средством общей массой 0,62 грамма, а в месте ее проживания – еще более двух десятков подготовленных для реализации свертков.

Участники группы заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 п.«а, б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ; ч.3 ст.30 п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и п.«а» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт и сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном и в крупном размере).

В пресс-службе УМВД Югры сообщают, что начальник окружного управления назначил проведение служебной проверки. В официальном сообщении полиции речь идет об одном задержанном сотруднике ОМВД Сургутского района: «В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, его непосредственные руководители будут подвергнуты мерам строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с подчиненным личным составом».

Как ранее сообщал siapress.ru, 10 ноября в Сургуте от отравления неизвестным веществом скончались три человека. На улице Губкина обнаружены тела 25-летнего мужчины и 21-летней девушки, а в подъезде между 12 и 13 этажами одного из домов по улице Университетская жильцами – тело 34-летнего мужчины. Кроме того, 19 ноября в припаркованной на дороге машине скончался пассажир.


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23 ноября в 19:00, просмотров: 709, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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23 ноября в 19:36
Ха, ха… Ха.

Все эти «правоохранительные органы», полицаи, СКР – это ОПГ.

Делают бабки как могут.

В общем новость так себе – не новость вовсе.

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