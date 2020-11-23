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​Сургутяне доказали всей России свое превосходство в военном спорте

Военно-патриотический клуб «Росич» добыл Югре победу на Всероссийской спартакиаде

​Сургутяне доказали всей России свое превосходство в военном спорте
Фото: vk.com/spk_infocenter

Сургутский военно-патриотический клуб «Росич» одержал победу на Всероссийских соревнованиях по военному спорту среди молодежи допризывного возраста. Спартакиада проходила в Ессентуках с 7 по 15 ноября. В течение недели 23 команды из разных субъектов страны боролись за звание лучших в этом виде спорта.

Трофеи ребята завоевали как в командных зачетах, так и в личном первенстве. В первом блоке испытаний было девять дисциплин, раскрывающих спортивную подготовку юношей: бег на три километра, спринт на 60 и 100 метров, прыжок в длину с места и с разбега, подтягивания, пресс, стрельба, метание гранаты. Второй блок посвятили военным дисциплинам, которые включили в себя сборку/разборку автомата и строевую подготовку.

Сургутяне с двукратным отрывом в баллах обошли главных соперников из Москвы в физической подготовке. В военной – стали вторыми.

По результатам всех испытаний спортсмены из Югры достойно отстояли честь региона и доказали свое превосходство, заняв в общекомандном зачете первое место.

Воспитанники клуба «Росич» занимаются на базе Сургутского политехнического колледжа. В 2020 году это были первые соревнования для ребят. Но из-за пандемии времени и возможности на подготовку оказалось крайне мало. «В этом году боролись за титул чемпионов Москва и Югра. При этом Санкт-Петербург отлетел на десятое место, хотя эти регионы традиционно делают достаточно сильные сборные, а у нас развитие военно-спортивного многоборья осуществляется только на базе СПК», – рассказала руководитель военно-патриотического клуба «Росич» Галина Угарова.


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23 ноября в 17:46, просмотров: 442, комментариев: 2
Комментарии:
вера
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23 ноября в 18:02
молодцы
6xz34e
не нравится
23 ноября в 18:55
Поздравляем ребят!молодцы!Руководителю и педагогу-двойная благодарность.Умница!
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