Сургутская школа стала площадкой для старта международной олимпиады

Не случайно, а закономерно, что МБОУ НШ «Перспектива» в Ханты-Мансийском автономном округе выбрана для старта Международной онлайн-олимпиады по математике «БРИКС». Образовательная платформа «Учи.ру» уже давно является родным онлайн-домом для школьников. Ежедневно в урочной, внеурочной деятельности через образовательную платформу школьники осваивают базовые онлайн-курсы по основным предметам в интерактивных карточках, проходят познавательные квесты, смотрят видеоуроки, получают задания от учителя в формате проверочных работ, занимаются в литературном кружке и с этого учебного года начнут вести уже не простой читательский дневник, а электронный… Это лишь некоторые составляющие из уникальных возможностей образовательной платформы Учи.ру, которые постоянно расширяются. В 2019 – 2020 учебном году начальная школа «Перспектива» в рейтинге образовательных организаций округа по программе «Активный учитель» заняла почетное первое место. В плане на новый учебный год – получить статус «Инновационная школа региона».

А теперь о главном! 16 ноября 2020 года – это день, который несомненно войдет в летопись образовательных событий НШ «Перспектива», как почётный, победный и перспективный. Команда, состоящая в большинстве своём из мальчишек, в режиме видеоконференцсвязи через платформу Zoom, продемонстрировала свои уникальные способности в области математики, выполняя задания на платформе Учи.ру. Привлекательным для участников было то, что уже через 60 минут стали известны команды-победительницы и определены награды. Команда начальной школы «Перспектива» от Ханты-Мансийского автономного округа, города Сургута заняла достойное 3 место среди школ-участников Российской Федерации (город Санкт-Петербург, город Сочи, Вологодская область, Саратовская область, республика Удмуртия, республика Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ), уступив только ученикам Санкт-Петербурга и Саратова.

Наши «перспективные» дети смогли достичь высоких результатов в выполнении сложнейших заданий олимпиады БРИКС, благодаря высокой учебной мотивации, математическим способностям, стремлению к победе, и несомненно, развивающей интерактивной среде, которую создают наши учителя – мастера педагогического труда, вырастившие маленьких гениев математики. В тройку самых сильнейших ребят из команды вошли Никита Трегубов, (68 баллов), Влас Наконечный (63 балла), Ярослав Приставко (63 балла), третье призовое место занял Александр Кузин, (60 баллов). Эти маленькие гении – ученики Татьяны Васильевны Коровиной и Марины Вячеславовны Халиуллиной.

Обращаем внимание читателей газеты, что Международная олимпиады BRICSMATH на образовательной платформе Учи.ру проводится в период с 16 ноября по 20 декабря. Задачи даны в понятной детям игровой форме. Они не требуют специальных знаний, развивают логику, сообразительность и пространственное мышление. Может быть у Вас есть гении математики? Попробуйте свои силы!

А мы, свою очередь, – администрация МБОУ НШ «Перспектива», родительская общественность, «перспективные» юные математики четвертых классов, благодарим организаторов олимпиады за предоставленную возможность участия в программе торжественного открытия BRICSMATH Учи.ру по математике. Яркие воспоминания этого события – поздравление героя платформы, возможность видеть своих сверстников-соперников из других городов, приветствие почётных гостей регионов, начальников управлений образования, долгожданное нажатие любимым героем кнопки «Старт», процесс решения заданий олимпиады в прямом эфире, волнительное ожидание итогов, радость победы, заслуженная награда (бесплатный доступ к заданиям платформы без ограничения во времени на целый месяц) надолго останутся в памяти ребят и педагогов нашей школы!