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​Малоснежная зима сургутских лыжников не обидит

В Сургуте подготовлены четыре лыжные трассы

​Малоснежная зима сургутских лыжников не обидит
Фото: pixabay.com

Стоять на асфальте, в лыжи обутым, сургутянам не придется — несмотря на то, что нынешняя зима пока что скупа на снег, лыжные трассы в городе все-таки появятся. Как рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации Сургута Михаил Ющенко, к открытию готовы трассы в четырех районах города — все они знакомы сургутянам, поскольку работают не первый год.

Несмотря на небольшое количество снега, на всех четырех объектах работают снегоходы с навесными катками — они проходят по будущим местам лыжных гонок в течение двух-пяти часов, по три-четыре раза на каждый круг, нарезая лыжню. Более массивные ратраки в данном случае не используются — катки не только бюджетный, но и универсальный вариант: с ними можно готовить полотно, начиная с первых снегопадов и с учетом небольшого количества осадков, что актуально сегодня.

Результаты работы снегоходов с катками, кстати, уже доступны всем желающим. Одна из самых популярных трасс уже появилась в парке «За Саймой». Здесь катать лыжню начали еще 18 ноября. Предполагается, что она удовлетворит запросы всех горожан — от самых маленьких до профессиональных лыжников: есть тут лыжня на один километр, есть на два, три и на пять.

Еще одна трасса подготовлена в поселке Барсово на спортивной базе «Олимпия», где в свободном доступе находятся лыжни на один, три и пять километров; есть тут разделение на женские, мужские и прогулочные трассы. Без вмешательства коронавируса не обошлось — ранее siapress.ru сообщал, что на «Олимпии» развернут обсерватор для лиц, контактировавших с ковидными больными. Сами эти лица, скорее всего, не болеют, но от греха подальше маршрут лыжных трасс все-таки изменили — увели их в сторону.

Также в свободном доступе лыжные трассы на стадион «Локомотив», что в 43 микрорайоне — здесь действует лыжня на один, два, три и пять километров, по трассам вместе с горожанами будут бегать воспитанники детской спортивной школы «Кедр».

Узкоспециализированные трассы разместились на стадионе «Спортивное ядро» в 35 микрорайоне. Тут уже не до прогулок: только спорт, только хардкор, оттого и протяженность трасс — только на три и на пять километров. Но и на них особо рассчитывать не стоит, предостерегают в администрации города: по будням с девяти утра до шести вечера вход обычным лыжникам сюда закрыт в связи с тем, что стадион используется по прямому назначению — тренируются спортсмены Сургута. Впрочем, основная масса лыжников-любителей в эти часы занята на работе или на учебе — а с шести вечера «Спортивное ядро» готово принимать уже всех желающих. При этом, однако, сюда следует приходить только с лыжами: санки и тюбинги на трассе, где тренируются профессиональные спортсмены, запрещены.

Что немаловажно: на все площадки придется приносить свой спортинвентарь. Пункты проката есть везде, но они останутся закрыты: на «Олимпии» из-за того, что помещение используется для медицинских нужд, во всех остальных местах мешает маленькая площадь пунктов проката — соблюдение социальной дистанции на ней, увы, невыполнимо. В ближайшие годы, однако, на стадионе «Спортивное ядро» обещают открыть просторный пункт выдачи с холлом и кафе. Выдавать инвентарь здесь будут сотрудники спортивной школы «Аверс» — частников, к слову, ни здесь, ни в других местах не ждут. Причина все та же: отсутствие адекватных помещений. «Существующие помещения пунктов проката закрыты, а построить собственные частникам накладно и невыгодно по причине большого срока окупаемости», — отмечает Михаил Ющенко. Тем не менее, в том, что лыжников на трассах будет достаточно, сомнений нет. У многих сургутян вопрос с собственным спортивным инвентарем давно решен: бег на лыжах с точки зрения затрат на сегодня является одним из самых демократичных видов спорта.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 263, комментариев: 0
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