Библиотекарь Сургутского института экономики отправится в тюрьму за незаконные сборы денег

Библиотекаря, укравшего у сургутских студентов почти 850 тысяч рублей, посадили на четыре года. Об этом говорится на сайте пресс-службы югорской прокуратуры.

Напомним, что горожанка была работником библиотеки Сургутского института экономики. В период с октября 2017 года по февраль 2019 женщина занималась незаконным сбором денег с обучающихся и их родителей. При этом деньги в кассу образовательного учреждения не вносила.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на два года. Жалоба осуждённой оставлена апелляционной инстанцией без удовлетворения. Ущерб злоумышленница возместила в полном объеме», – поделились в пресс-службе прокуратуры Югры.