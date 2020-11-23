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Сургутского библиотекаря, укравшего у студентов более 800 тысяч, посадили на четыре года

Библиотекарь Сургутского института экономики отправится в тюрьму за незаконные сборы денег

Сургутского библиотекаря, укравшего у студентов более 800 тысяч, посадили на четыре года
фото: pixabay.com

Библиотекаря, укравшего у сургутских студентов почти 850 тысяч рублей, посадили на четыре года. Об этом говорится на сайте пресс-службы югорской прокуратуры.

Напомним, что горожанка была работником библиотеки Сургутского института экономики. В период с октября 2017 года по февраль 2019 женщина занималась незаконным сбором денег с обучающихся и их родителей. При этом деньги в кассу образовательного учреждения не вносила.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на два года. Жалоба осуждённой оставлена апелляционной инстанцией без удовлетворения. Ущерб злоумышленница возместила в полном объеме», – поделились в пресс-службе прокуратуры Югры.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 599, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:27
Следует разослать циркуляром по всем школам, ознакомить под роспись всех поголовно, напечатать крупным шрифтом и разместить в пяти местах на каждом этаже.
вера
не нравится
Сегодня в 14:39
ну и хорошо
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