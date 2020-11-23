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Сургутянин попался на уловку лжепроститутки и остался без денег

В сургуте мужчина заплатил более 40 тысяч за интимные услуги, но вечер провел в одиночестве

Сургутянин попался на уловку лжепроститутки и остался без денег
фото: pixabay.com

Лжепроститутки продолжают обманывать наивных югорчан: совсем недавно очередной жертвой стал житель Сургута. Мужчина перевел жрице любви более 41 тысячи, но она так и не приехала.

Отмечается, что мужчина нашел девушку в Интернете – именно там она предложила ему интимные услуги. Горожанин позвонил мошеннице, после чего она объяснила, что необходимо внести предоплату накануне встречи. Сургутянин сделал несколько переводов разными суммами на несколько телефонных номеров, после чего лжепроститутка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», – прокомментировали в пресс-службе УМВД Сургута.

Напомним, что ранее мы сообщали о подобном случае, произошедшем с вартовчанином – он переслал жрице любви более 80 тысяч, но вечер все равно пришлось проводить в одиночестве.


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Сегодня в 12:26, просмотров: 399, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 13:28
Сургутский дзюба

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