В Сургуте в столкновении ВАЗа и Lexus пострадал человек

В воскресенье, 22 ноября, около 20.00 на улице Студенческая в Сургуте столкнулись ВАЗа и Lexus. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель отечественной легковушки. Он же и получил травмы.

«23-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение со встречным автомобилем Lexus под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.



Фото: vk.com/kinform

Очевидцы в паблике «К-Информ» уточняют, что авария произошла на перекрестке с улицей Островского: внедорожник ехал прямо, ВАЗ – на поворот. По мнению комментаторов в социальной сети, на данном участке дороге слишком часто происходят аварии. «Перекресток дрянь, каждый день или уворачиваюсь, или нарушать приходится. Иначе проехать нереально почти», – отметил один из участников обсуждения.

Всего за минувшие выходные, с 20 по 22 ноября, в Югре зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек получили травмы.