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Опасное развлечение: сургутяне бесстрашно выходят на тонкий речной лед

ГИМС предупреждает об опасности, которая поджидает сургутян на тонком речном льду

Опасное развлечение: сургутяне бесстрашно выходят на тонкий речной лед
Фото автора

В Сургуте рыбаки уже открыли сезон зимней рыбалки. Все чаще люди выходят на просторы еще не сформировавшегося ледяного покрова Оби. В ГИМС предупреждают, что сейчас такое экстремальное развлечение может закончится трагедией. «Крайне опасно выезжать на технике: снегоходах, тем более автомобилях», – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель сургутского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО – Югре» Роман Хрущев.

Погода в выходные выдалась подходящей и для детских забав. В парке «За Саймой» из года в год ребята превращают склоны берегов реки в импровизированные горки. К слову, сегодня на реке Сайма специалисты будут замерять толщину ледяного покрова. В ГИМС напоминают, что пребывание детей на местных водоемах как в летнее, так и в зимнее время года неприемлемо. В таком случае родители несут административную ответственность за содержание и воспитание несовершеннолетних.

Лед на всех водоемах Сургута и Югры еще не достиг нужной толщины из-за высоких температур для этого времени года и подъема уровня воды. Так в Югре за последний месяц произошло уже несколько трагедий на водных пространствах: машина ушла под лед в Березовском районе – двое человек погибли; и в Сургутском районе мужчина провалился в полынью и утонул.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 523, комментариев: 0
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