Стартовал приём заявок на первый этап Кубка главы Сургута «Что? Где? Когда» — «Осенний турнир»

Жителей Сургута приглашают принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и побороться за кубок главы города. На этот раз из-за условий пандемии коронавируса мероприятие пройдет в онлайн режиме на площадке chgk-word.ru. Команды сыграют в 3-х зачетах: общий, студенческий, корпоративный.

Начало турнира запланировано на 14:00 29 ноября.

«Пандемия повлияла на нас, как и на всех. Последние наши игры прошли в онлайн формате, и в целом мы уже к нему привыкли. В этом есть, как плюсы, так и минусы: нам теперь не нужно арендовать помещения под мероприятия, но при этом вся связь с участниками проходит дистанционно, что замедляет и усложняет все процессы», — рассказал корреспонденту siapress.ruкуратор проекта Дмитрий Иванов.

Он отметил, что на данный момент уже зарегистрированы 12 команд: в их числе две студенческих и четыре корпоративных.

Для того, чтобы принять участие в игре необходимо: