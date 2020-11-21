В Югре пожарные тушили баню и хозпостройку

В Сургутском районе сегодня, 21 ноября, в двух дачных кооперативах произошли пожары, в которых пострадали люди.

В 8:45 поступило сообщение о возгорании бани в СОТ «Кучеминский». Через 45 минут огнеборцам удалось потушить строение. В результате в пожаре пострадал один человек.

Чуть позже, в 11:01 диспетчерам сообщили о том, что горит хозпостройка в ПСОК «Заречное». В этот раз огонь пожарным удалось потушить быстро — уже через 11 минут. Но без пострадавших не обошлось — травмы получил один человек.

В обоих случаях причины возгорания установят органы дознания.

Напомним, ночью сегодняшнего дня в пожаре на птицеферме в Нефтеюганском районе сгорели три человека.