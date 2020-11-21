Сургутянину не понравилось замечание, поэтому он решил напугать водителя автобуса пистолетом

Несостоявшимся захватчиком автобуса №45 в Сургуте был житель города 1965 года рождения. Дебош он устроил накануне, 20 ноября, из-за полученного замечания о его алкогольном опьянении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах, «мужчина заявил, что достанет пистолет и возьмет всех в заложники». Также неадекватный пассажир ругался и размахивал руками. Водитель автобуса вызвал полицейских и те увезли сургутянина.

Напомним, «захват» произошел возле дома по адресу Югорская, 15.