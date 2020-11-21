В Югре от COVID-19 умерли 357 человек

В минувшие сутки в Югре от коронавируса скончались пять человек. Всего же на 21 ноября число смертей от COVID-19 в округе достигло 357 человек.

По данным окружного оперштаба, состояние 153 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии – 27 467 югорчанин. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 13 839 человек, сняты с наблюдения – 93 842.

С начала пандемии в Югре зарегистрировано 32 462 случая новой коронавирусной инфекции.