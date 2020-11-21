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​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО

Пешеходам и водителям в Сургуте стоит быть внимательнее — в городе на нескольких перекрестках «зеленый» одновременно горит и тем и другим

​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО

В Сургуте на нескольких популярных и загруженных перекрестках изменились схемы движения.

Так, например, теперь при повороте направо с улицы Энгельса на улицу Энергетиков «зеленый» одновременно горит и для автомобилистов и для пешеходов. У светофора появилась дополнительная секция, мигающая белым и оповещающая о том, что необходимо уступить дорогу людям. Помимо этого, с правого ряда теперь можно не только поворачивать направо, но и проезжать прямо.

Аналогичный «общий зеленый» с пешеходами теперь также горит для автомобилей, поворачивающих направо с улицы Островского (со стороны Травматологии) на улицу Профсоюзов. Дополнительная белая секция на светофоре тоже имеется.

Видео: О, Сургут


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Сегодня в 11:19, просмотров: 344, комментариев: 0
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