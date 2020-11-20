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Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус

В Сургуте задержали пьяного неадевата, который «захватил» автобус

Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус
фото: Администрация Сургута

В Сургуте пьяный неадекват попытался захватить автобус. По сообщениям источников издания siapress.ru, инцидент произошел сегодня, 20 ноября, возле дома по адресу Югорская, 15. Под раздачу попали пассажиры городского автобуса, движущегося по маршруту номер 45.

Собеседник также отмечает, что злоумышленника легко и быстро удалось успокоить – по его словам, дебошира скрутили стражи порядка. В пресс-службе УМВД по Сургуту сообщили, что на данный момент подробности инцидента неизвестны и наряд полиции уже работает на месте ЧП.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 1034, комментариев: 1
Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:40
Иду смотрю: автобус заблокировали машинами с мигалками. Дума все отлавливают автобус и всех кто без маски полицейские вкупе с росгвардией, автомат наперевес держащему: Орднунг. Маске нихт, руссише и неруссише швайн - пиф-паф тебе на месте враз делайт! Зер гут!
Все хана думаю карапузикам!
А тут вон оно что Михалыч! Немного испив чего пьется. Решил получить минуту славы один гражданин. Наверное фильмов насмотрелся.. А может просто за выкуп, халявы испить. Продолжить банкет...

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