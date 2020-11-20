В Сургуте задержали пьяного неадевата, который «захватил» автобус

В Сургуте пьяный неадекват попытался захватить автобус. По сообщениям источников издания siapress.ru, инцидент произошел сегодня, 20 ноября, возле дома по адресу Югорская, 15. Под раздачу попали пассажиры городского автобуса, движущегося по маршруту номер 45.

Собеседник также отмечает, что злоумышленника легко и быстро удалось успокоить – по его словам, дебошира скрутили стражи порядка. В пресс-службе УМВД по Сургуту сообщили, что на данный момент подробности инцидента неизвестны и наряд полиции уже работает на месте ЧП.