Новый глава УМВД Югры открыл в Сургуте участковый пункт полиции и посетил задержанных

Начальник УМВД России по Югре Дамир Сатретдинов продолжает работать в Сургуте. Сегодня он принял участие в открытии нового участкового пункта в микрорайоне ПИКС, а проверил места принудительного содержания граждан.

В открытии нового участкового пункта полиции (УПП) принял участие глава города Вадим Шувалов. Он отметил, что из-за активной застройки района УПП здесь необходим.

«Участковый пункт расположен на первом этаже жилого дома №21 по улице Крылова, на территории обслуживания отдела полиции №1 УМВД России по Сургуту, который будет обслуживать микрорайоны: №38, 39, 41, 42, 44, 45, микрорайон железнодорожного вокзала, микрорайон ПИКС, район дачных участков. Участники мероприятия отметили комфортные условия для несения службы. Кабинеты оборудованы всей необходимой оргтехникой, информационными стендами, которые соответствуют нормам и стандартам. Для граждан в помещении также имеются необходимые удобства», – рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Изоляторы временного содержания, центр содержания иностранных граждан, а также помещения для содержания лиц, задержанных в административном порядке Дамир Сатретдинов посетил вместе с окружным омбудсменом Натальей Стребковой.

«Проверяющие побеседовали с содержащимися гражданами, претензий в адрес полицейских об условиях содержания, качестве питания не поступало. Наталья Стребкова отметила, что сотрудники полиции предприняли необходимые меры по недопущению заражения задержанных новой коронавирусной инфекцией», – подчеркнули в пресс-службе.

Сургут стал первым городом округа, который Дамир Сатретдинов посетил после назначения на пост главы УМВД Югры. Здесь он отметил День сотрудника органов внутренних дел.