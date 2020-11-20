Предупреждение о неблагоприятной погоде в Югре продлили на выходной

Окружные синоптики продлили предупреждение о неблагоприятной погоде на субботу, 21 ноября.

«Местами ожидаются юго-западный ветер порывами 15-17 метров в секунду, гололедные явления», – говорится в сообщении Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха в субботу днем будет около нуля, ночью – не ниже -7 °С. А в воскресенье, 22 ноября, похолодает: ночью -10,-15 °С, днем -5,-10 °С. Местами пройдет снег, порывистый ветер будет дуть с юго-востока.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в субботу можно будет провести время на свежем воздухе: днем будет солнечно, температура воздуха -3°С, скорость ветра не превысит 10 метров в секунду. В воскресенье столбики термометров опустятся на пару градусов, солнце спрячется за тучами, зато и ветер немного стихнет.

Стоит отметить, что ранее синоптики обещали Сургуту непривычно теплый декабрь.