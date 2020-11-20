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Спорт и парк в концессию – а школы подождут

​В сургутской думе утвердили список объектов для заключения концессионных соглашений на 2021 год

Спорт и парк в концессию – а школы подождут
Фото: siapress.ru

Депутаты Сургута утвердили представленный чиновниками список объектов, по которым в следующем году будут заключены концессионные соглашения. Из 12 заявленных в нем осталось семь пунктов. В планы на 2021 год попали парк культуры и отдыха в районе Черного мыса и шесть объектов спорта: три комплекса с игровыми залами, два – с искусственным льдом и дворец боевых искусств. «Нами завершена подготовка проекта конкурсной документации. Он сейчас направлен в фонд развития Югры. Как только его согласуют мы вынесем проект на обсуждение думы», – доложил замглавы Сургута Алексей Жердев.

Общий объем инвестиций на реализацию проектов составляет 1,5 млрд рублей. Из них порядка 900 млн будет выделено из бюджета округа, еще 46 – из городской казны.

Появление шести спортивных объектов в Сургуте стало возможным благодаря региональной госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

При всем этом из списка объектов на будущий год выпали и две школы – в 16А и 24 микрорайонах. Несмотря на то, что город нуждается в новых общеобразовательных учреждениях как в воздухе, их строительство пришлось отложить до лучших времен. «Мы перечень объектов скорректировали, потому что были внесены изменения в государственную программу Югры буквально полторы недели назад. Школы смещены на более поздний срок, поэтому включать их в план на следующий год нецелесообразно», – считают в мэрии.

Во время дискуссии депутаты задались вопросом, удастся ли построить за эти средства целых шесть спортивных комплексов, учитывая, что средняя стоимость одного здания оценивается в 250 млн: «По школам получается нормально – там по 103 тысячи за квадратный метр. А по спортивным объектам – за 18 тысяч сейчас построить уже проблематично, а в 2021 будет еще сложнее».

Тем не менее предложения от инвесторов поступают, отметила начальник управления инвестиций и развития предпринимательства администрации города Светлана Петрик, и заинтересованность в строительстве есть: «стоимость сформирована строго по правилам формирования госпрограммы округа «Развитие физической культуры и спорта», и мы не можем на нее влиять».

В рамках концессионных вопросов обсудили уже действующее соглашение о строительстве школы в 30А микрорайоне. Там подрядчик не успевает в определенные договором сроки представить результаты проектирования: пандемия и здесь наложила свой отпечаток. Смысл в том, что администрация не сможет перечислить долю гранта (так как смещается проектирование), пока проект не прошел госэкспертизу и не получено разрешение на строительство. Даже такие, на первый взгляд, простые изменения ставят в тупик парламентариев. «Выступать сейчас рефери в том, существенно это изменение или нет, мы не можем. При этом мы связаны решением думы за №604 об управлении муниципальным имуществом. Оно предполагает, что дума города согласовывает заключение концессионных соглашений и внесение в них изменений. Мы с вами это все приняли, но тогда мы были только в начале пути концессии, не понимая, какие обязанности и какая ответственность идет из этого», – сказала председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

А все потому, что к концессии, как к формату финансирования, чиновники и парламент пока относятся с осторожностью. Это связано с отсутствием у муниципальных органов власти адекватных нормативных документов, определяющих полномочия структур. В связи с этим и возникают сложности.

Единогласно члены бюджетного комитета поддержали решение председателя – отправить проект на доработку и привести местные нормативы в соответствие с федеральным по концессии. Алексей Жердев поддержал это решение, ведь оно избавит администрацию от необходимости согласовывать каждый шаг с думой: «Я благодарен за такую позицию, потому что на самом деле получилась коллизия определенная. Мы согласны с таким подходом. Я могу только подчеркнуть, что администрация города сейчас выполняет все договоренности и ранее принятые решения с депутатами – вы это видите».

Кстати, первое в России муниципальное концессионное соглашение заключено в 2016 году сроком на 49 лет. Городское поселение Наро-Фоминск Московской области заключил соглашение с инвестором на строительство автомобильной дороги протяженностью 2,6 км с современным мостом и путепроводом. Предполагалось, что к 2019 году компания построит объект стоимостью более одного млрд рублей за счет частных средств.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 200, комментариев: 0
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