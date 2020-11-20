В окружную больницу Сургута купили новый аппарат МРТ

В Сургутскую окружную клиническую больницу доставили новый аппарат МРТ экспертного уровня для работы с врачами-рентгенологами и клиницистами. Благодаря новому аппарату увеличится производительность работы кабинета – пациентам смогут сканировать артерии, вены, тазовую область, выявлять метастазы.

«В СОКБ есть достаточно хороший опыт работы на подобном приборе, с 2014 года мы работаем на аппарате Essenza (тоже Magnetom 1,5 Т). Он хорошо зарекомендовал себя в течение всего времени эксплуатации. Однако, приобретение нового аппарата открывает перед нами значительные возможности», – поделилась руководитель рентгенологического отделения Наталья Климова.

Отмечается, что новый аппарат МРТ может подойти широкому кругу пациентов из-за открытого тоннеля и удобной конструкции. Врач, в свою очередь, будет видеть картинку в высоком качестве и облегченную возможность обследования человека.