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Сургутская клиническая окружная больница пополнилась новым аппаратом МРТ

В окружную больницу Сургута купили новый аппарат МРТ

Сургутская клиническая окружная больница пополнилась новым аппаратом МРТ
фото: Депздрав Югры

В Сургутскую окружную клиническую больницу доставили новый аппарат МРТ экспертного уровня для работы с врачами-рентгенологами и клиницистами. Благодаря новому аппарату увеличится производительность работы кабинета – пациентам смогут сканировать артерии, вены, тазовую область, выявлять метастазы.

«В СОКБ есть достаточно хороший опыт работы на подобном приборе, с 2014 года мы работаем на аппарате Essenza (тоже Magnetom 1,5 Т). Он хорошо зарекомендовал себя в течение всего времени эксплуатации. Однако, приобретение нового аппарата открывает перед нами значительные возможности», – поделилась руководитель рентгенологического отделения Наталья Климова.

Отмечается, что новый аппарат МРТ может подойти широкому кругу пациентов из-за открытого тоннеля и удобной конструкции. Врач, в свою очередь, будет видеть картинку в высоком качестве и облегченную возможность обследования человека.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 305, комментариев: 0
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