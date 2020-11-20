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​Сургутский приют для бездомных животных «Берегиня» снова подмочил свою репутацию

ОНФ проверил качество исправления недочетов на территории приюта

​Сургутский приют для бездомных животных «Берегиня» снова подмочил свою репутацию

Окружные активисты Общероссийского народного фронта провели очередную выездную проверку качества содержания бездомных собак на территории приюта «Берегиня» в Сургуте.

Проблема данного приюта попала в повестку ОНФ в Югре еще весной. Тогда в региональный штаб обратились волонтеры-зоозащитники с просьбой о помощи. Волонтеры рассказали, что из-за конфликта между зоозащитниками и владельцами приюта страдают собаки, которые и так-то содержатся в ужасных условиях, так теперь еще и волонтеров в приют перестали пускать.

Эксперты ОНФ дважды — в апреле и июне — выезжали в «Берегиню» с представителями ветеринарной службы округа, чиновниками администрации Сургута, зоозащитниками. По обращению ОНФ прокуратурой региона были выявлены массовые нарушения содержания хвостатых, выписаны предписания по их устранению. На календаре декабрь, но значительных перемен на территории приюта не произошло.

«Сегодня мы не можем ни корм принести, ни убрать за собаками. В Югре начались морозы, мы привезли теплые будки для животных, но владельцы приюта у нас их отказываются брать», - рассказала волонтер Александра Амосова.

Условия содержания животных в «Берегине», безусловно, отличаются от образцовых: территория захламлена, будки старые и тесные, часть собак живет в запертых вагончиках, и, похоже, лишена выгула.

Первый снег слегка приукрасил общую картину бесхозяйственности, да и грязь подстыла, но как и весной, здесь нет обещанных руководством приюта новых будок.

По словам исполняющего обязанности руководителя приюта Максима Зырянова, этим просто некогда заниматься, чуть ли ни каждый день приходят проверяющие, на реальные дела времени не остается.

«И все-таки заниматься придется. Уже 15 декабря «Берегиня» должна продемонстрировать надзорным органам приют, где устранены все замечания, выявленные во время летней проверки. Если этого не произойдет, дело о ненадлежащем использовании земельного участка будет передано в суд. Тогда у приюта могут изъять всех животных. Сегодня в приюте проживают 140 собак, к слову, в апреле их было почти двести», — прокомментировала активист ОНФ в Югре Елена Сократова.

Как отметил модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Евгений Печерица, несмотря на то что ситуация в «Берегине» далека от идеала, городским властям следует больше помогать людям, которые берут на себя функции, с которыми чиновники сами не справляются в полном объеме.

«Вы посмотрите на цифры, озвученные ветслужбой региона – всего 5 приютов на 22 муниципалитета. Согласно действующему законодательству «содержание бездомных животных в приютах – ответственность муниципалитета». Так что сегодня приюты не закрывать надо, а напротив повсеместно открывать и помогать их развитию, но, безусловно, под контролем общественности до тех пор, пока в этом бизнесе крутятся нечистые на руку люди», - считает Печерица.

Из-за того, что сегодня приютов для четвероногих бродяжек не хватает, города и поселки заполонили стаи бездомных собак. География историй, когда безнадзорные собаки нападают на людей, ширится: Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Советский район…

«Введенный в действие уже два года назад федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» ожидаемого эффекта не принес. Деньги должны работать эффективно. Только в этом году из бюджета региона муниципалитетам было выделено 38,5 млн рублей. Сколько заложила каждая территория на реализацию своих полномочий? Наверное, еще несколько десятков миллионов, а результата нет», - отмечает Печерица.

ОНФ в Югре направил в прокуратуру Югры обращение с просьбой провести комплексную проверку муниципалитетов округа на предмет эффективности исполнения полномочий в части обращения с безнадзорными животными за последние два года.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 499, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 14:28
Развелось этих приютов - из ящика не вылазят. Приют на приюте. Разогнать всех
Сергей Б
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Сегодня в 14:33
Вот оказывается почему бродячие собаки бродят по населенным пунктам.

«Из-за того, что сегодня приютов для четвероногих бродяжек не хватает, города и поселки заполонили стаи бездомных собак.»

А не потому что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» введен в действие, как утверждают некоторые чиновники и журналисты. Не будем тыкать пальцем – кто.

И оказывается согласно действующему законодательству «содержание бездомных животных в приютах – ответственность муниципалитета».

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