В Сургуте насмерть сбили пешехода

В Сургуте насмерть сбили женщину. Инцидент произошел накануне, 19 ноября, на улице Профсоюзов ближе к десяти часам вечера. Информацию об этом предоставила пресс-служба городское УМВД.

Установлено, что виновником аварии является водитель «Тойоты» – он не сбросил скорость при приближении к пешеходному переходу. Так, мужчина сбил сургутянку, которая проходила проезжую часть в положенном для этого месте. Горожанка получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась до приезда врачей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в пресс-центре УМВД Сургута.